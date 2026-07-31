ITALIA
Addio a Don Mazzi
L'attivista italiano, creatore della Fondazione Exodus, aveva 96 anni
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Fonte Ats Ans
Addio a Don Mazzi
L'attivista italiano, creatore della Fondazione Exodus, aveva 96 anni
MILANO - È morto Don Antonio Mazzi, educatore e attivista italiano, impegnato in attività per il recupero di tossicodipendenti e fondatore della Fondazione Exodus che ha confermato il decesso.
Mazzi si è spento oggi all'età di 96 anni nella sua storica Casa all'interno del Parco Lambro a Milano.
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