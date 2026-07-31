Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

Anomalie con picco a novembre

L’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO) prevede un El Niño di forte intensità, sulla base dei primi segnali osservati. In combinazione con oceani già caldi e altri fenomeni nell’Oceano Indiano, il fenomeno influenzerà il clima globale nella seconda metà dell’anno, con anomalie che dovrebbero raggiungere il picco a novembre.

«El Niño si sta rafforzando»

Secondo Guterres, l’estate segnata da «ondate di calore da record» e «incendi boschivi apocalittici» rappresenta solo un’anticipazione. «El Niño si sta rafforzando – e riscalda ulteriormente la situazione già tesa sul nostro pianeta», ha detto, criticando anche la scarsa attenzione alle cause profonde: la crisi climatica alimentata dai combustibili fossili.