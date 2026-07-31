Parmelin celebra la festa nazionale con la popolazione a Renens
Stasera il presidente della Confederazione ha reso omaggio a lavoro, solidarietà e diversità.
RENENS - Questa sera il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha incontrato la popolazione a Renens, nel canton Vaud, in occasione della Festa nazionale.
Dopo una passeggiata nella località del suo cantone d'origine, accompagnato dalla moglie Caroline, ha reso omaggio all’operosità e alla solidarietà della popolazione svizzera.
Nel suo discorso, Parmelin ha sottolineato che festeggiare il 1° agosto a Renens non significa celebrare una Svizzera da cartolina, bensì una realtà viva, vicina alla gente, multiculturale e urbana. La città, ha ricordato, vanta un ricco passato industriale che testimonia il ruolo del lavoro e dell’impegno nella costruzione del Paese.
«La Svizzera è stata costruita innanzitutto grazie al lavoro, all’impegno e alla solidarietà di donne e uomini che, con il loro know-how e la loro perseveranza, hanno contribuito a garantire la prosperità del nostro Paese», ha affermato.
Il presidente ha inoltre richiamato i valori fondamentali della Confederazione: un solido fondamento istituzionale, la diversità basata su regole comuni, la libertà responsabile e la democrazia diretta. «Siamo orgogliosi di questa Svizzera: libera, diversificata, operosa, solidale verso i bisognosi ed esigente per quanto riguarda i doveri di ciascuno», ha aggiunto.
Il discorso è stato accolto da un vivace applauso del pubblico, seguito dall’esecuzione dell’inno nazionale.