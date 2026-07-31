Parmelin celebra la festa nazionale con la popolazione a Renens

Nel suo discorso, Parmelin ha sottolineato che festeggiare il 1° agosto a Renens non significa celebrare una Svizzera da cartolina, bensì una realtà viva, vicina alla gente, multiculturale e urbana. La città, ha ricordato, vanta un ricco passato industriale che testimonia il ruolo del lavoro e dell’impegno nella costruzione del Paese.

«La Svizzera è stata costruita innanzitutto grazie al lavoro, all’impegno e alla solidarietà di donne e uomini che, con il loro know-how e la loro perseveranza, hanno contribuito a garantire la prosperità del nostro Paese», ha affermato.