L'Aare è troppo caldo: la centrale nucleare deve ridurre la potenza
La temperatura dell'Aare è al momento troppo elevata per garantire un raffreddamento sufficiente.
La temperatura dell'Aare è al momento troppo elevata per garantire un raffreddamento sufficiente.
DÖTTINGEN - Il caldo persistente sta influenzando il funzionamento della centrale nucleare di Beznau a Döttingen (AG).
Dopo che oggi, venerdì 31 luglio, la temperatura dell’Aare ha nuovamente raggiunto i 25 gradi e non è stato previsto un raffreddamento sufficiente nemmeno per domani, la società di gestione Axpo ha temporaneamente ridotto la potenza di entrambi i reattori.
Questo perché di norma il fiume viene usato come acqua di raffreddamento della centrale.
Come comunica Axpo, la temperatura dell’Aare viene monitorata costantemente. Non appena il fiume si sarà raffreddato a sufficienza o sarà prevedibile un raffreddamento adeguato, potrà essere pianificata la riattivazione del blocco 1.
Il blocco 2 resterà invece fermo per il momento indipendentemente da ciò: il 4 agosto inizierà la prevista sostituzione del combustibile, che durerà circa due settimane.
La misura è volta a evitare un ulteriore riscaldamento dell’Aare causato dall’acqua utilizzata per il raffreddamento. A causa della siccità persistente e delle alte temperature, molti fiumi svizzeri presentano attualmente acque insolitamente calde.