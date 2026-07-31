BERNA
Entra in una banca e proferisce minacce, arrestato un uomo
È scattata un'ingente operazione di polizia.
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Fonte Ats
Entra in una banca e proferisce minacce, arrestato un uomo
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Entra in una banca e proferisce minacce, arrestato un uomo
È scattata un'ingente operazione di polizia.
Entra in una banca e proferisce minacce, arrestato un uomo
È scattata un'ingente operazione di polizia.
BRIENZ - Un intervento di polizia in una banca di Brienz, nell’Oberland bernese, si è concluso senza gravi conseguenze nel pomeriggio. Un uomo che aveva proferito minacce all’interno dell’istituto di credito è stato fermato e arrestato.
La polizia cantonale di Berna ha confermato a Keystone-ATS le informazioni diffuse da alcuni media riguardo all’operazione. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’accaduto.
Secondo quanto appreso, dopo le minacce pronunciate dall’uomo è scattato l’intervento delle forze dell’ordine, che hanno provveduto al suo arresto. I posti di blocco stradali predisposti durante l’operazione sono stati nel frattempo rimossi.
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