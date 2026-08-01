Investita sulle strisce a Basilea, muore una 42enne
La donna è stata travolta da un’auto guidata da un 77enne. Inutili i soccorsi, aperta un’indagine sulle cause
BASILEA - Una donna di 42 anni è morta nella notte a Basilea dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Lo ha comunicato la polizia cantonale di Basilea Città.
Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto lungo Elisabethenstrasse, in direzione del ponte Markthallenbrücke. Per cause che restano da chiarire, un’automobile guidata da un 77enne ha travolto la donna.
Nonostante i tentativi di rianimazione effettuati dapprima dalle forze dell’ordine e poi dai soccorritori, la 42enne è deceduta sul luogo dell’incidente.
Il conducente è stato sottoposto a un test dell’alcol nel fiato, risultato negativo con un valore di 0,0 milligrammi al litro. La polizia dei trasporti ha avviato un’indagine per accertare l’esatta dinamica del sinistro.