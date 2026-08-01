Lo spettacolo pirotecnico entusiasma migliaia di spettatori

I fuochi d’artificio sono stati lanciati da una chiatta. Flüelen è stata così una delle poche località in Svizzera dove, nonostante la prolungata siccità, è stato permesso svolgere un fuoco d’artificio ufficiale. Questo è stato reso possibile da un’autorizzazione speciale rilasciata dal Canton Uri. Per garantire la sicurezza dell’evento erano presenti, tra gli altri, la polizia e i pompieri.