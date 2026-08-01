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Lo spettacolo pirotecnico entusiasma migliaia di spettatori
I fuochi d'artificio, consentiti grazie a un'autorizzazione speciale rilasciata dal cantone, sono durati 15 minuti
Brk news
Fonte red
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Lo spettacolo pirotecnico entusiasma migliaia di spettatori
I fuochi d'artificio, consentiti grazie a un'autorizzazione speciale rilasciata dal cantone, sono durati 15 minuti
Lo spettacolo pirotecnico entusiasma migliaia di spettatori
I fuochi d'artificio, consentiti grazie a un'autorizzazione speciale rilasciata dal cantone, sono durati 15 minuti
FLÜELEN (UR) - Mentre in gran parte della Svizzera i fuochi d'artificio sono stati annullati a causa della persistente siccità, la tradizionale festa notturna sul lago a Flüelen ha illuminato ieri sera (venerdì 31 luglio) il cielo notturno con uno spettacolo pirotecnico di circa 15 minuti.
I fuochi d’artificio sono stati lanciati da una chiatta. Flüelen è stata così una delle poche località in Svizzera dove, nonostante la prolungata siccità, è stato permesso svolgere un fuoco d’artificio ufficiale. Questo è stato reso possibile da un’autorizzazione speciale rilasciata dal Canton Uri. Per garantire la sicurezza dell’evento erano presenti, tra gli altri, la polizia e i pompieri.
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