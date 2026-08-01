Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
File chilometriche al Gottardo: tempi di attesa lunghi
AIROLO / GÖSCHENEN - Chi viaggia verso sud, oggi, deve mettere in conto una buona dose di pazienza.
Al portale nord, in direzione sud, alle 8 di mattina si registrava già una coda lunga oltre 10 chilometri, con tempi di attesa fino a quasi due ore. Ora la fila è lunga 6,3 chilometri. Situazione in peggioramento al portale sud, dove la fila è di quasi quattro chilometri con tempi di attesa di 44 minuti. Chiusi gli ingressi di Göschenen e Airolo.
In generale, si prospetta un inizio di agosto complicato per gli automobilisti in transito al San Gottardo. Secondo le previsioni del Touring Club Svizzero (TCS), già in questo primo fine settimana del mese si formeranno code molto consistenti in entrambe le direzioni, con tempi di attesa che in alcuni casi potrebbero superare le tre ore.
In direzione sud, i disagi maggiori sono attesi tra oggi e l'8 agosto. Davanti al portale nord del tunnel, le colonne di veicoli potrebbero raggiungere gli undici chilometri, con attese di almeno 2 ore e 45 minuti. Per molti, quindi, il rischio di trascorrere in coda parte della Festa nazionale svizzera sarà concreto.
Anche l'ADAC tedesco mette in guardia
L'allerta per il traffico intenso arriva anche dalla Germania. L'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) segnala che, con tutti i Länder in vacanza estiva, il picco degli spostamenti è atteso proprio nel primo fine settimana di agosto. A questo si aggiunge il traffico turistico e di transito dai Paesi confinanti, che contribuirà a congestionare ulteriormente le autostrade.
In Svizzera, secondo l'ADAC, le criticità maggiori si concentreranno sull'asse del Gottardo, dove, a seconda dell'orario, potrebbero verificarsi ingorghi di grandi dimensioni all'ingresso del tunnel.