Cerca e trova immobili
Segnalaci
TRAFFICO

Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

File chilometriche al Gottardo: tempi di attesa lunghi
Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
Webcam Tcs
di Cronaca Ticino
Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud
File chilometriche al Gottardo: tempi di attesa lunghi

AIROLO / GÖSCHENEN - Chi viaggia verso sud, oggi, deve mettere in conto una buona dose di pazienza.

Al portale nord, in direzione sud, alle 8 di mattina si registrava già una coda lunga oltre 10 chilometri, con tempi di attesa fino a quasi due ore. Ora la fila è lunga 6,3 chilometri. Situazione in peggioramento al portale sud, dove la fila è di quasi quattro chilometri con tempi di attesa di 44 minuti. Chiusi gli ingressi di Göschenen e Airolo.

In generale, si prospetta un inizio di agosto complicato per gli automobilisti in transito al San Gottardo. Secondo le previsioni del Touring Club Svizzero (TCS), già in questo primo fine settimana del mese si formeranno code molto consistenti in entrambe le direzioni, con tempi di attesa che in alcuni casi potrebbero superare le tre ore.

In direzione sud, i disagi maggiori sono attesi tra oggi e l'8 agosto. Davanti al portale nord del tunnel, le colonne di veicoli potrebbero raggiungere gli undici chilometri, con attese di almeno 2 ore e 45 minuti. Per molti, quindi, il rischio di trascorrere in coda parte della Festa nazionale svizzera sarà concreto.

TRAFFICO
Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Anche l'ADAC tedesco mette in guardia
L'allerta per il traffico intenso arriva anche dalla Germania. L'Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC) segnala che, con tutti i Länder in vacanza estiva, il picco degli spostamenti è atteso proprio nel primo fine settimana di agosto. A questo si aggiunge il traffico turistico e di transito dai Paesi confinanti, che contribuirà a congestionare ulteriormente le autostrade.

In Svizzera, secondo l'ADAC, le criticità maggiori si concentreranno sull'asse del Gottardo, dove, a seconda dell'orario, potrebbero verificarsi ingorghi di grandi dimensioni all'ingresso del tunnel.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
autostradecodetrafficoviabilitàviaggi
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service
LIVE
LOCARNO
1 gior
61
297

Rubano per due notti la cassetta dei pagamenti: chiude il frutteto self-service

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda
LIVE
LOCARNO
1 gior
38
116

Trova un ordigno inesploso e se lo mette nella tenda

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne
LIVE
ITALIA
1 gior

Porsche con targhe svizzere contro gli alberi sul Mottarone, muore un 37enne

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno
LIVE
MONDO
13 ore
14

Arriva El Niño: sarà un caldo autunno

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»
LIVE
CANTONE
17 ore
313
432

A 104 km/h sui 50, Sirica convocato in polizia. «È stata una ca...ta»

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre
LIVE
CANTONE
21 ore
8
58

Temporali all'orizzonte, dopo una delle notti più calde di sempre

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»
LIVE
MENDRISIO
1 gior
136
303

Le strappano la borsa mentre chiudevano il ristorante: «Non se ne può più»

È morto Franco Baresi
LIVE
ITALIA
1 gior

È morto Franco Baresi

Zali lascerà il Governo
LIVE
CANTONE
2 gior
146
318

Zali lascerà il Governo

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Tragedia a Claro: 52enne muore facendo canyoning

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord
LIVE
TRAFFICO
17 ore
3
89

Sulla A2 una serata da incubo... ma questa volta verso nord

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera
LIVE
CONFINE
23 ore
32
79

Pluriricercato intercettato al confine: viveva da tempo in Svizzera

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»
LIVE
CANTONE
2 gior
44
114

La Lega dei Ticinesi: «Zali lascerà il Governo a fine settembre»

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»
LIVE
CANTONE
2 gior
145
266

Fuori Zali, dentro Marchesi: «Accetto questo incarico»

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
74

Chi non si adegua chiude: «Ecco cosa succederà da domani»

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»
LIVE
LUGANO
2 gior
89
99

Via Nassa, chiude anche Gucci: «Era una morte annunciata»

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"
LIVE
CANTONE
1 gior
4
52

Dalla maternità a 15 anni alla vita nella "riserva indiana"

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
3 gior
30
88

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»
LIVE
CANTONE
2 gior
29
103

«Anche nel momento delle dimissioni Zali non ha capito la gravità della situazione»

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona
LIVE
BELLINZONA
1 gior
9
29

Ecco cosa faceva Travis Scott a Bellinzona

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»
LIVE
CANTONE
2 gior
1

Annegamenti: «I mulinelli? Un falso mito. E non fate gli eroi, rischiate la vita»

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente
LIVE
CANTONE
2 gior
49
99

Consiglio di Stato: Carobbio subentra a Zali come presidente

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»
LIVE
CALCIO
1 gior
8
38

«Abbiamo fatto una sceneggiata all'italiana»

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza
LIVE
CALCIO
2 gior
8
50

Infantino è nel caos, organizzata una riunione d'urgenza

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»
LIVE
CANTONE
2 gior
40
109

«Se Zali ci avesse risposto subito sugli audio, la dinamica sarebbe stata diversa»

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Recupero della Rega, allestita in un campo la tenda della scientifica

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»
LIVE
CANTONE
2 gior
58
47

Da «uno scandalo di troppo» alla «crisi di governo»

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1

Ecco perché un volo Swiss ha dovuto effettuare un atterraggio d'emergenza

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro
LIVE
ITALIA
2 gior
1

Arriva la Guardia costiera, buttano in mare 500mila euro

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni
LIVE
ITALIA
12 ore

Terremoto ai Campi Flegrei, è la scossa più forte degli ultimi 40 anni

Addio Cornaredo
LIVE
FOTOGALLERY
LUGANO
1 gior
22
50

Addio Cornaredo

Il coleottero giapponese arretra
LIVE
CANTONE
2 gior
13
39

Il coleottero giapponese arretra

«Non è una questione privata»
LIVE
BELLINZONA
2 gior
122

«Non è una questione privata»

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)
LIVE
CALCIO
23 ore
16
51

Piani FIFA, cresce l’opposizione: si dimette il consigliere di Infantino (che è sempre più solo)

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone
LIVE
ITALIA
1 gior
5
16

Lo spot pubblicitario, poi lo schianto: ecco cosa è successo sul Mottarone

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»
LIVE
CANTONE
2 gior
29
109

«La mail all'EOC? Toni che non possono essere accettati»

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch
LIVE
CANTONE
2 gior
47
64

«L'unica scelta possibile», «Un linciaggio», le dimissioni di Zali viste dai lettori di tio.ch

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79
LIVE
FILM FESTIVAL LOCARNO
2 gior
1
20

Monica Bellucci, Olivia Wilde e Zoe Saldana, tutte le dive (e i divi) di Locarno79

Embolo-Atlanta: ci siamo
LIVE
NAZIONALE
2 gior
15
33

Embolo-Atlanta: ci siamo

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni
LIVE
PARADISO
1 gior
23
59

«Opere fuori norma». Il maxi progetto da 70 appartamenti si scontra con 6 opposizioni

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi
LIVE
SAN GALLO
2 gior

Tragedia nella notte: auto giù dal pendio per 100 metri, morti due giovanissimi

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa
LIVE
LAMONE
2 gior
4
101

Il cervo affamato va a caccia di mele, nel giardino di una casa

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
24
63

Quei 92mila romandi che vogliono lasciare la Svizzera

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»
LIVE
LUGANO
1 gior
14
28

«Non è un verdetto sulla piazza luganese»

De Rosa ammette: «Avrei dovuto dare più peso a quei toni»
LIVE
CANTONE
2 gior
21
92

De Rosa ammette: «Avrei dovuto dare più peso a quei toni»

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri
LIVE
SVIZZERA
1 gior
49
123

Cibo bocciato dagli estoni...ma l'Esercito lo compra per i militari svizzeri

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos
LIVE
ZURIGO
1 gior
11
33

Uno scanner da 34 milioni di franchi, messo in difficoltà dai thermos

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda
LIVE
TRAFFICO
20 ore
15
51

Per molti sarà una Festa nazionale al San Gottardo, in coda

Soldati a Berna al posto di Marchesi? «L'intenzione c'è, per me è un onore»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
50

Soldati a Berna al posto di Marchesi? «L'intenzione c'è, per me è un onore»

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi
LIVE
SVIZZERA
3 gior

L'assassino di prostitute dell'Argovia riceve un indennizzo di 175mila franchi

ULTIME NOTIZIE SVIZZERA
Cassis: «La Svizzera va coltivata con pazienza»
LIVE
SVIZZERA
3 min

Cassis: «La Svizzera va coltivata con pazienza»

Investita sulle strisce a Basilea, muore una 42enne
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 ore
8

Investita sulle strisce a Basilea, muore una 42enne

Lo spettacolo pirotecnico entusiasma migliaia di spettatori
LIVE
URI
2 ore
1
16

Lo spettacolo pirotecnico entusiasma migliaia di spettatori

L'Aare è troppo caldo: la centrale nucleare deve ridurre la potenza
LIVE
ARGOVIA
13 ore
2

L'Aare è troppo caldo: la centrale nucleare deve ridurre la potenza

Parmelin celebra la festa nazionale con la popolazione a Renens
LIVE
SVIZZERA
14 ore
2

Parmelin celebra la festa nazionale con la popolazione a Renens

Entra in una banca e proferisce minacce, arrestato un uomo
LIVE
BERNA
16 ore

Entra in una banca e proferisce minacce, arrestato un uomo

Caldo record: stop allo sci estivo ai piedi del Cervino
LIVE
SVIZZERA
18 ore
5

Caldo record: stop allo sci estivo ai piedi del Cervino

Parapendista precipita al suolo: muore un 53enne
LIVE
VALLESE
19 ore

Parapendista precipita al suolo: muore un 53enne

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
19 ore

Incidente nei pressi di Bologna, morto centauro svizzero

La canicola giova al turismo grigionese
LIVE
GRIGIONI
20 ore
11

La canicola giova al turismo grigionese