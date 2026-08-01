Primo Agosto in coda, cresce il traffico al portale sud

In generale, si prospetta un inizio di agosto complicato per gli automobilisti in transito al San Gottardo. Secondo le previsioni del Touring Club Svizzero (TCS), già in questo primo fine settimana del mese si formeranno code molto consistenti in entrambe le direzioni, con tempi di attesa che in alcuni casi potrebbero superare le tre ore.

In direzione sud, i disagi maggiori sono attesi tra oggi e l'8 agosto. Davanti al portale nord del tunnel, le colonne di veicoli potrebbero raggiungere gli undici chilometri, con attese di almeno 2 ore e 45 minuti. Per molti, quindi, il rischio di trascorrere in coda parte della Festa nazionale svizzera sarà concreto.