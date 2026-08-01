L’esercito svizzero prolunga la missione antincendio in Corsica

Il supporto sarà garantito fino a giovedì 6 agosto compreso, mentre il rientro delle forze d’intervento è previsto per venerdì 7 agosto. Fino a ieri sera, i tre elicotteri hanno già trasportato circa 157 tonnellate di acqua.

A bordo dei Super Puma si trovano complessivamente 22 persone, tra cui specialisti antincendio, meccanici e due membri del team di aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).