L’esercito svizzero prolunga la missione antincendio in Corsica
Tre elicotteri Super Puma resteranno operativi fino al 6 agosto a supporto delle forze francesi impegnate contro i roghi
BERNA / LOCARNO - L’esercito svizzero prolunga di altri quattro giorni il proprio intervento contro gli incendi boschivi in Corsica. Tre elicotteri Super Puma continueranno a fornire supporto alle forze francesi impegnate nella lotta ai roghi, come indicato in una nota del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
I velivoli sono decollati martedì scorso dalla base aerea militare di Locarno e, a partire da mercoledì, operano sui focolai difficilmente accessibili, contribuendo alle operazioni di spegnimento sul terreno.
Il supporto sarà garantito fino a giovedì 6 agosto compreso, mentre il rientro delle forze d’intervento è previsto per venerdì 7 agosto. Fino a ieri sera, i tre elicotteri hanno già trasportato circa 157 tonnellate di acqua.
A bordo dei Super Puma si trovano complessivamente 22 persone, tra cui specialisti antincendio, meccanici e due membri del team di aiuto umanitario della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC).
La responsabilità generale dell’intervento spetta all’Aiuto umanitario della Confederazione, aggregata al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). I costi dell’operazione sono coperti tramite i crediti esistenti del DFAE e del DDPS.