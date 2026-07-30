Io sto con Claudio Zali
Omar Wicht, consigliere comunale di Lugano (Lega dei ticinesi)
Chi è senza peccato scagli la prima pietra. In questi giorni assistiamo all’ennesima mossa strategica orchestrata ad hoc.
Si spara nel mucchio, si fanno nomi, si alimenta il fango, si attacca un consigliere di Stato e lo si “fa fuori” male… E chissà, se uscirà pure il nome del mandante. Ma non finirà qui, ne sono sicuro.
I veri scandali non sono i presunti tali, o i linciaggi mediatici che non giovano alla salute del popolo. I veri scandali sono altri: è lasciare un padre di famiglia in assistenza sociale senza potergli garantire di portare a casa il cibo per i propri figli.
Parlare di moralità in tv o nelle piazze e poi non dare risposte concrete a chi lavora e fatica ogni giorno. Al Governo dico: svegliatevi. Ricompattatevi.
I ticinesi non vogliono gossip, non vogliono processi in piazza. I ticinesi vogliono i fatti. Vogliono sicurezza, lavoro, rispetto per chi paga le tasse e per chi è in difficoltà.
Nel dubbio, nel fango, nella caccia alle streghe, io scelgo da che parte stare. Io sto con Claudio Zali.