Gli insegnamenti della canicola e della mancanza d'acqua ai comuni

La mancanza d'acqua ha spronato tutti i comuni a prendere decisioni importanti per un consumo parsimonioso di questo bene prezioso e insostituibile. Gli anziani soffrono perché oltre al gran caldo devono rimanere tappati in casa appiccicati ai ventilatori e far uso di pinguini per rinfrescare l'ambiente. Sono diversi anni che subiamo queste andate di caldo infernale. Purtroppo dobbiamo imparare a conviverci e valutare tutte le possibilità per affrontare questa situazione che diventerà peggiore in futuro. Cosa possono fare i comuni per aiutare la propria popolazione a vivere meglio questi periodi di caldo torrido e di siccità?