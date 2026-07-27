Corte UE fuori controllo, ma Berna vuole consegnarle la Svizzera

Una prospettiva che risulta ancora più insostenibile alla luce di quanto sta accadendo proprio a Bruxelles. La Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo ha infatti criticato apertamente la Corte di giustizia, rimproverandole di aver progressivamente ampliato i propri poteri fino a trasformarsi in un vero e proprio attore politico.



Nel rapporto si afferma che la Corte si sarebbe attribuita competenze che gli Stati membri non le hanno mai conferito attraverso una modifica dei trattati. Il relatore, un eurodeputato svedese, è stato altrettanto esplicito: la CGUE non deve diventare lo strumento con cui l'Unione sottrae sovranità agli Stati.

