Più che un Codice etico, servono candidati all'altezza

Negli ultimi anni la politica ticinese ha conosciuto più di una vicenda che ha messo in discussione la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Sarebbe riduttivo attribuire ogni responsabilità ai singoli protagonisti. È altrettanto legittimo domandarsi se i partiti abbiano sempre dedicato sufficiente attenzione alla selezione della propria classe dirigente, privilegiando persone che, oltre alle competenze politiche, incarnassero quei valori di equilibrio, responsabilità e senso dello Stato che il ruolo richiede.