Dimissioni di Zali: ora servono autocritica e la forza di cambiare

Tuttavia, ogni crisi porta con sé anche un’opportunità, in questo caso quella di fermarci, riflettere e migliorare. È giunto il momento di guardarci allo specchio, come partiti, come persone impegnate in politica, ma anche come cittadine e cittadini. Perché la politica è il riflesso della società. Una società nella quale probabilmente troppe persone integre e competenti si sono tirate indietro e hanno delegato la responsabilità politica agli altri, quando invece un sistema democratico di milizia come il nostro serve la popolazione solo se questa se ne prende cura votando, eleggendo, informandosi e magari mettendosi a disposizione in un consiglio comunale o una commissione di quartiere.

Per i partiti è giunto il momento di dare meno peso ai calcoli elettorali e concentrarsi sulle sfide del Cantone. Il PVL avrebbe avuto un interesse politico a mantenere Zali a capo del Dipartimento del territorio, ma abbiamo scelto di chiederne le dimissioni perché il suo comportamento ha superato delle linee invalicabili. Come persone impegnate in politica dobbiamo fare autocritica ed esigere maggiore trasparenza, tanto dalle istituzioni quanto all’interno dei nostri schieramenti, senza tollerare opportunismo e opacità. Come cittadini e cittadine dobbiamo essere consapevoli che, in un sistema democratico come il nostro, anche chi non ha una carica, ma può votare, eleggere e candidarsi, condivide la responsabilità.