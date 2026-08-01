Coesi e responsabili per difendere «i valori della Svizzera»

«La coesione svizzera parte dal basso», ha proseguito il capo del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, citando Comuni e Cantoni, ma anche «atelier, fattorie, imprese, scuole e associazioni». Una coesione che si traduce in solidarietà, rispetto degli impegni e trasmissione del sapere.

Il presidente ha quindi ribadito che «non può esserci libertà senza responsabilità», delineando l’idea di una Svizzera «fiera e generosa», capace di essere innovativa senza rinnegare il passato e aperta al mondo senza perdere la propria autonomia di giudizio.