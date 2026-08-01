Jaberg, ciclista 77enne muore dopo un malore in strada
L’uomo è stato trovato privo di sensi sulla Uttigenstrasse. Inutili i soccorsi, indagini in corso
JABERG (BE) - Un ciclista di 77 anni è deceduto ieri mattina a Jaberg, nel Canton Berna, in seguito a un incidente che non ha coinvolto altre persone. Lo ha comunicato oggi la Procura regionale di Berna-Mittelland.
Poco dopo le 10.40, alcuni passanti hanno trovato l’uomo privo di sensi a terra, accanto alla sua bicicletta, sulla Uttigenstrasse. Le persone presenti hanno immediatamente prestato i primi soccorsi e allertato i servizi di emergenza.
Il 77enne, domiciliato nel Canton Berna, è stato trasportato in ospedale da una squadra di paramedici in condizioni critiche. Nonostante gli sforzi dei sanitari, è deceduto poco dopo il ricovero.
Secondo le prime ipotesi degli inquirenti, all’origine dell’accaduto potrebbe esserci un problema medico. Le indagini sono condotte dalla polizia cantonale bernese sotto la direzione della Procura.