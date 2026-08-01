Keller-Sutter: «Stabilità e finanze sane, la forza della Svizzera»

Affidabilità e costanza restano elementi chiave in un mondo in rapido mutamento. Keller-Sutter ha ricordato come il sistema svizzero, fondato su federalismo e democrazia diretta, richieda talvolta più tempo per prendere decisioni, ma contribuisca a rafforzare la fiducia.

Per illustrare questo approccio ha citato il lungo percorso che portò all’adozione del Salmo svizzero come inno nazionale: composto nel 1841, fu ufficialmente riconosciuto solo nel 1981, dopo decenni di discussioni e consultazioni. Non è mancata una nota ironica nei confronti del Canton Turgovia, tra i pochi che nel 1975 avevano respinto il canto giudicandolo «espressamente inadatto».