Keller-Sutter: «Stabilità e finanze sane, la forza della Svizzera»
Alla festa nazionale a Kradolf (TG) la ministra delle finanze richiama consenso e affidabilità, con una frecciatina al cantone ospitante
KRADOLF - La consigliera federale Karin Keller-Sutter ha posto l’accento su stabilità, finanze solide e ricerca del consenso intervenendo oggi a Kradolf-Schönenberg (TG) in occasione della festa nazionale. Nel suo discorso, tenuto a mezzogiorno in un tendone allestito davanti al palazzetto polivalente, l’esponente del PLR ha definito la stabilità «la carta vincente più importante della Svizzera nell’attuale contesto mondiale».
Le finanze sane e il basso indebitamento rappresentano, secondo la responsabile del Dipartimento federale delle finanze, la migliore prevenzione contro le crisi. Un principio che vale anche in tempi difficili segnati da guerre di aggressione e commerciali, isolamento economico, invecchiamento della popolazione e cambiamenti climatici.
Affidabilità e costanza restano elementi chiave in un mondo in rapido mutamento. Keller-Sutter ha ricordato come il sistema svizzero, fondato su federalismo e democrazia diretta, richieda talvolta più tempo per prendere decisioni, ma contribuisca a rafforzare la fiducia.
Per illustrare questo approccio ha citato il lungo percorso che portò all’adozione del Salmo svizzero come inno nazionale: composto nel 1841, fu ufficialmente riconosciuto solo nel 1981, dopo decenni di discussioni e consultazioni. Non è mancata una nota ironica nei confronti del Canton Turgovia, tra i pochi che nel 1975 avevano respinto il canto giudicandolo «espressamente inadatto».
Il fatto che testo e musica dell’inno siano opera rispettivamente di un protestante liberale e di un sacerdote cattolico dimostra, ha sottolineato la consigliera federale, come la Svizzera abbia da tempo cercato elementi di coesione nonostante le differenze. «In politica si tratta di superare le divergenze attraverso il dialogo per raggiungere un obiettivo comune», ha concluso, ricordando che processi più lunghi spesso portano a risultati più duraturi.