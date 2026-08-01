Pfyn, moto contro pedoni: due morti e un ferito grave

Il gruppo stava camminando nella stessa direzione del motociclista, provenendo da Müllheim e diretto a Pfyn. Nell’impatto hanno perso la vita il conducente della moto, uno svizzero di 27 anni, e un pedone polacco di 31 anni.

Un altro uomo, un cittadino polacco di 38 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale dalla Rega dopo aver ricevuto le prime cure sul posto. La polizia scientifica è intervenuta per chiarire la dinamica dell’incidente.