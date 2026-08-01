Pfyn, moto contro pedoni: due morti e un ferito grave
Scontro nella notte sulla strada principale: vittime un 27enne svizzero e un 31enne polacco
Scontro nella notte sulla strada principale: vittime un 27enne svizzero e un 31enne polacco
PFYN (TG) - Due uomini hanno perso la vita la scorsa notte a Pfyn, nel Canton Turgovia, in seguito a una collisione tra una motocicletta e un gruppo di pedoni. Un terzo uomo è rimasto gravemente ferito.
L’incidente è avvenuto intorno all’1.30 sulla strada principale del villaggio, alla periferia di Frauenfeld. Secondo quanto comunicato dalla polizia turgoviese, un motociclista di 27 anni si è scontrato con alcuni pedoni all’altezza di Zieglerwiese.
Il gruppo stava camminando nella stessa direzione del motociclista, provenendo da Müllheim e diretto a Pfyn. Nell’impatto hanno perso la vita il conducente della moto, uno svizzero di 27 anni, e un pedone polacco di 31 anni.
Un altro uomo, un cittadino polacco di 38 anni, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in ospedale dalla Rega dopo aver ricevuto le prime cure sul posto. La polizia scientifica è intervenuta per chiarire la dinamica dell’incidente.
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