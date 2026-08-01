Uomo muore nell’incendio di una palazzina
Tre persone sono state ricoverate per sospetta intossicazione da fumo
Tre persone sono state ricoverate per sospetta intossicazione da fumo
ITTIGEN - Un uomo ha perso la vita oggi in un incendio a Ittigen (BE). È stato trovato dai pompieri privo di sensi nella tromba delle scale dell'edificio interessato, dove sono state avviate immediatamente manovre di rianimazione, ma è poi deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. Gli altri inquilini della palazzina si sono messi in salvo da soli.
La segnalazione dell'incendio è arrivata alla centrale d'allarme della polizia cantonale bernese sabato 1° agosto 2026, poco prima delle 5.40, per un rogo in un immobile plurifamiliare in Papiermühlestrasse. Giunti sul posto, i soccorritori hanno riscontrato una forte presenza di fumo e localizzato l'incendio in un appartamento al terzo piano. Le squadre della Feuerwehr Ittigen e della Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern sono riuscite a domare rapidamente le fiamme. Tre persone sono state trasportate in ospedale con sospetta intossicazione da fumi.
L'appartamento in cui è divampato l'incendio ha subito gravi danni ed è attualmente inagibile, mentre le altre abitazioni dello stabile non sono state colpite. Esistono indizi concreti sull'identità della vittima, ma il riconoscimento formale è ancora in corso. Sotto la direzione della procura regionale Bern-Mittelland sono state avviate indagini per chiarire le cause del rogo e del decesso.
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