Uomo muore nell’incendio di una palazzina

La segnalazione dell'incendio è arrivata alla centrale d'allarme della polizia cantonale bernese sabato 1° agosto 2026, poco prima delle 5.40, per un rogo in un immobile plurifamiliare in Papiermühlestrasse. Giunti sul posto, i soccorritori hanno riscontrato una forte presenza di fumo e localizzato l'incendio in un appartamento al terzo piano. Le squadre della Feuerwehr Ittigen e della Berufsfeuerwehr Schutz und Rettung Bern sono riuscite a domare rapidamente le fiamme. Tre persone sono state trasportate in ospedale con sospetta intossicazione da fumi.

L'appartamento in cui è divampato l'incendio ha subito gravi danni ed è attualmente inagibile, mentre le altre abitazioni dello stabile non sono state colpite. Esistono indizi concreti sull'identità della vittima, ma il riconoscimento formale è ancora in corso. Sotto la direzione della procura regionale Bern-Mittelland sono state avviate indagini per chiarire le cause del rogo e del decesso.