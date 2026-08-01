Brunch in fattoria: Il Primo Agosto unisce 80'000 svizzeri
La manifestazione ha visto la partecipazione di politici e cittadini, sottolineando il valore della tradizione agricola svizzera.
BERNA - Grande partecipazione in tutta la Svizzera per il tradizionale Brunch del 1° agosto in fattoria, che anche nel 2026 ha confermato il suo forte richiamo tra la popolazione. Secondo l’Unione Svizzera dei Contadini, circa 283 aziende agricole hanno aperto le porte in occasione della Festa nazionale, accogliendo complessivamente circa 80'000 ospiti.
Sulla base delle iscrizioni e delle esperienze degli anni precedenti, molti degli eventi erano già al completo prima della giornata, a dimostrazione della crescente popolarità dell’iniziativa. Dalla pianura alla montagna, le fattorie di tutto il Paese hanno offerto un’accoglienza calorosa e un ricco buffet con prodotti tipici regionali: trecce fresche, formaggi, marmellate, uova, rösti, birchermüesli, specialità di carne e altre proposte locali.
Oltre all’offerta gastronomica, il brunch ha rappresentato un’occasione di incontro tra città e campagna. I visitatori hanno potuto dialogare con le famiglie contadine, conoscere gli animali e scoprire da vicino la vita quotidiana nelle aziende agricole.
«Il Brunch del 1° agosto vive degli scambi tra le persone e degli incontri tra le famiglie contadine e la popolazione. Il fatto che, anno dopo anno, così tante aziende agricole partecipino con grande impegno e aprano le loro porte è tutt’altro che scontato. Per questo meritano un sentito ringraziamento», ha dichiarato Andrea Camadini, responsabile del progetto presso l’Unione Svizzera dei Contadini.
Alla manifestazione hanno preso parte anche diversi membri del Consiglio federale, che hanno colto l’occasione per incontrare le famiglie ospitanti e i partecipanti. In particolare, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha visitato la fattoria Stross a Hildisrieden (LU), la consigliera federale Elisabeth Baume-Schneider la fattoria Les Ravières a Boécourt (JU), il consigliere federale Beat Jans la fattoria Neuhaus a Biembach im Emmental (BE) e il consigliere federale Ignazio Cassis la fattoria Zimmermann a Düdingen (FR).