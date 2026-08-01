Brunch in fattoria: Il Primo Agosto unisce 80'000 svizzeri

Oltre all’offerta gastronomica, il brunch ha rappresentato un’occasione di incontro tra città e campagna. I visitatori hanno potuto dialogare con le famiglie contadine, conoscere gli animali e scoprire da vicino la vita quotidiana nelle aziende agricole.

«Il Brunch del 1° agosto vive degli scambi tra le persone e degli incontri tra le famiglie contadine e la popolazione. Il fatto che, anno dopo anno, così tante aziende agricole partecipino con grande impegno e aprano le loro porte è tutt’altro che scontato. Per questo meritano un sentito ringraziamento», ha dichiarato Andrea Camadini, responsabile del progetto presso l’Unione Svizzera dei Contadini.