Si sente male mentre pedala e cade a terra: muore un 65enne

KALTBRUNN (SG) - Stava facendo un giro in sella alla sua bicicletta da corsa quando improvvisamente è caduto, rimanendo privo di sensi. È quanto accaduto questa mattina a un uomo di 65 anni a Kaltbrunn, nel canton San Gallo, molto probabilmente a causa di un malore. Erano le 9.40 quando i primi passanti hanno prestato immediatamente soccorso, tentando di rianimarlo. L'uomo si era fermato prima di un passaggio a livello e lì è piombato a terra.