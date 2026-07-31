Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC

Lo riporta la Rsi, precisando che è così stata accolta la proposta di organizzare un incontro tra le parti lanciata da Antonella Bignasca, editrice del Mattino della Domenica.

Solo un mese fa l'UDC aveva annunciato la fine dell'alleanza con la Lega portata avanti negli ultimi anni in occasione delle elezioni cantonali. Zali, tuttavia, era una figura che non favoriva il legame tra i due partiti. E stasera era assente.