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Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
Durante l'assemblea odierna, la Lega dei Ticinesi ha deciso di accogliere la proposta di incontrare i democentristi.
Tipress
Il coordinatore della Lega Daniele Piccaluga con il consigliere di Stato Norman Gobbi
Fonte RSI
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Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
Durante l'assemblea odierna, la Lega dei Ticinesi ha deciso di accogliere la proposta di incontrare i democentristi.
Via Zali, e la Lega riapre la possibilità dell'alleanza con l'UDC
Durante l'assemblea odierna, la Lega dei Ticinesi ha deciso di accogliere la proposta di incontrare i democentristi.
ARBEDO-CASTIONE - Cambiano le carte in tavola dopo l'annuncio delle dimissioni del consigliere di Stato Claudio Zali. Stasera ad Arbedo-Castione, durante la sua assemblea ordinaria, la Lega dei Ticinesi ha infatti deciso di riaprire il dialogo con gli esponenti dell'UDC.
Lo riporta la Rsi, precisando che è così stata accolta la proposta di organizzare un incontro tra le parti lanciata da Antonella Bignasca, editrice del Mattino della Domenica.
Solo un mese fa l'UDC aveva annunciato la fine dell'alleanza con la Lega portata avanti negli ultimi anni in occasione delle elezioni cantonali. Zali, tuttavia, era una figura che non favoriva il legame tra i due partiti. E stasera era assente.
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