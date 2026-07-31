«Bagatella» o infrazione? Il linguaggio del Governo finisce sotto accusa

Secondo le firmatarie, la comunicazione governativa non può essere considerata una semplice presa di posizione politica, ma contribuisce in modo diretto a orientare la percezione pubblica dei fatti. Da qui la richiesta di spiegazioni sull’opportunità di aver definito «bagatellare» un episodio che, stando alla stessa risposta del Consiglio di Stato, configura una contravvenzione ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale.

Nel dettaglio, il Governo aveva indicato che si trattava di un incidente con soli danni materiali, due veicoli coinvolti e un tasso alcolemico considerato lieve. Il primo test con etilometro precursore aveva rilevato un valore di 0,33 mg/l, giuridicamente valido e riconducibile a una contravvenzione. Una successiva misurazione, effettuata oltre due ore dopo, indicava invece 0,24 mg/l. Un elemento che, secondo le interpellanti, rende verosimile che al momento dell’incidente il valore fosse superiore alla soglia di 0,25 mg/l.