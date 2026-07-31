È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!

SAVOSA - Entriamo nel vivo dell'estate ticinese con uno dei fine settimana più attesi dell'anno. Questo weekend si tinge di rosso e crociato per celebrare la Festa Nazionale, regalandoci un'infinità di appuntamenti che spaziano dai tradizionali brunch in alpeggio alle suggestive cene con vista. Ma non c'è solo il 1° agosto a farla da padrone: preparatevi a un'esplosione di energia con festival open air, concerti sotto le stelle, affascinanti scavi paleontologici a porte aperte e spettacoli teatrali capaci di incantare grandi e piccini, dalle magiche atmosfere del “Teatro Dimitri” alle piazze in festa. Che abbiate voglia di ballare fino a tarda notte o di godervi un momento culturale, ecco il programma completo per vivere al massimo questi tre giorni.

