È il weekend della Festa nazionale, godetevelo!
Un fine settimana di grandi festeggiamenti tra brunch tradizionali, festival open air, teatro e tanta musica in tutto il Ticino
SAVOSA - Entriamo nel vivo dell'estate ticinese con uno dei fine settimana più attesi dell'anno. Questo weekend si tinge di rosso e crociato per celebrare la Festa Nazionale, regalandoci un'infinità di appuntamenti che spaziano dai tradizionali brunch in alpeggio alle suggestive cene con vista. Ma non c'è solo il 1° agosto a farla da padrone: preparatevi a un'esplosione di energia con festival open air, concerti sotto le stelle, affascinanti scavi paleontologici a porte aperte e spettacoli teatrali capaci di incantare grandi e piccini, dalle magiche atmosfere del “Teatro Dimitri” alle piazze in festa. Che abbiate voglia di ballare fino a tarda notte o di godervi un momento culturale, ecco il programma completo per vivere al massimo questi tre giorni.
Venerdì 31 luglio
Lugano e dintorni
- Al Museo in erba di Lugano i più piccoli (4-11 anni) possono partecipare all'atelier La casa di Paul, un viaggio tra pittura e colori ispirato alle opere di Cézanne. L'appuntamento è alle 10.15.
- Il Parco pubblico al lago di Agno si trasforma in una discoteca a cielo aperto per l'Agno Open Air Festival 2026. La serata “Dance Party” prenderà il via alle 18 con dj set, musica e divertimento.
- In Piazza Lago a Caslano, per la rassegna “Fesct al Lag”, è in programma il Fesct al Lag - Concerto Altovoltaggio a partire dalle 18.
- La Bottega di Gandria fa da cornice a Invaso dalla luce, non é più azzurro, rassegna musicale inaugurata dall'energia contagiosa di DOM LAMPA, in un dialogo unico tra musica, villaggio e natura. Inizio alle 19.
- A Morcote entra nel vivo Summer in Morcote: doppia festa del 1° agosto. In Piazza Granda, chiusa al traffico per l'occasione, la serata “Jazz in Piazza” propone grigliata, il concerto del Nicolò Ricci Organ Trio e dj set a partire dalle 19.
- A Lugano Marittima la serata si anima con il Dj Set Sterky di RSI Rete Tre, a partire dalle 19.
- La Rivetta Tell di Lugano si trasforma in una suggestiva pista da ballo affacciata sul lago con La Milonga - Serata di Tango Argentino. I ballerini potranno scendere in pista dalle 21.
- Al Boschetto del Parco Ciani di Lugano, nell'ambito dei Lugano Beat Weekends, risuoneranno le note blues del concerto Lugano Beat Weekends: Blues Guitar di Roberto Testini e della sua band, a partire dalle 21.30.
Mendrisiotto
- Un'occasione unica per scoprire i segreti del passato con le Porte aperte agli scavi paleontologici sul Monte San Giorgio. A partire dalle 9, con partenza da Meride, escursioni guidate gratuite permetteranno di osservare da vicino il lavoro dei ricercatori.
- Al Golfo di Riva San Vitale si balla e ci si diverte con le Feste al lago - Angelo De Luca Band a partire dalle 18.
- La Filanda di Mendrisio ospita l'Incontro con Begoña Feijoo Fariña: “Per una fetta di mela secca” e “Come onde di passaggio”. L'autrice dialogherà con Fabiano Alborghetti a partire dalle 18.30.
- A Locarno musica e molto altro presso La Rotonda by la Mobiliare: stasera si esibiscono Roy Paci, Luca Fellaz e DJ Feed.
Locarnese
- Al Teatro Dimitri di Verscio va in scena il Teatro Dimitri’s Vintage Variété 2026 – NUOVO!, uno spettacolo sorprendente animato esclusivamente da artisti over 50 che porteranno sul palco clownerie, musica e tanta poesia. Sipario alle 20.
- Il Teatro Paravento di Locarno ospita Mobile, uno spettacolo circense senza parole del Circo Delirio che esplora il tema della migrazione e della mobilità attraverso giochi di equilibrio e teatro fisico. Inizio alle 21.
- In Piazza del Municipio a Losone, per la rassegna “Festeggiamo!”, è in programma la proiezione gratuita all'aperto del film Past Lives di Celine Song. La pellicola, in lingua originale con sottotitoli, inizierà alle 21.15.
Bellinzona e valli
Nulla da segnalare.
Sabato 1 agosto
Lugano e dintorni
- I festeggiamenti iniziano presto a Lugano con la Festa Nazionale Svizzera. Dalle 6, tra Piazza della Riforma e il Golfo, vi aspettano cortei, concerti e lo spettacolare show pirotecnico “Sinfonia di Luce”.
- A Sessa, presso il Prato delle Scuole, prendono il via a partire dalle 9 le due giornate di Nostran Air, un evento dedicato a musica dal vivo, gastronomia e voli panoramici in elicottero per valorizzare il Malcantone.
- Al Monte Tamaro di Rivera, sempre dalle 9, si celebra la Festa nazionale svizzera al Monte Tamaro con Luca Maciacchini, unendo musica dal vivo, panorami mozzafiato e convivialità.
- Alla Cmfg Arena di Sigirino vi aspetta il 1° agosto in Arena!. La giornata inizia alle 10 con un gustoso brunch su prenotazione e prosegue tra pista di pattinaggio, hockey e sala giochi.
- A Piandera si tiene la tradizionale Festa 1° agosto in paese. Si parte alle 11 con maccheroni alla bolognese offerti, per poi proseguire in serata con pollo al cestello, bratwurst e la musica della Dario & Katia Band.
- A Montagnola, nell'Ovale di Piazza Brocchi, si celebra la Festa nazionale alle 11 con un concerto, l'allocuzione ufficiale e una gustosa maccheronata offerta.
- Per chi cerca un'esperienza diversa, a Sessa è in programma alle 11 il Brunch del 1° agosto alla Miniera d’oro di Sessa, che include una mini visita guidata alla miniera.
- Al Parco Comunale di Agno scatta alle 17 la Festa Nazionale Svizzera, con la commemorazione ufficiale seguita dal party “Ma Che Ne Sanno I 2000?” e l'esibizione speciale dei Sonohra.
- Il Centro Magliaso propone il Primo agosto al Centro Magliaso. Dalle 17.30 dj set e, a seguire, l'esibizione live della CinqueQuarti Band con cover pop, rock e blues. Non mancheranno griglia e buvette.
- In Piazza Lago a Caslano, alle 18, si tiene il Fesct al Lag - Cerimonia e concerto The Vad Vuc, unendo il tradizionale corteo a un'imperdibile serata in musica.
- Sulla terrazza panoramica della Casa Anziani Cà Rezzonico di Lugano, alle 18.30, si festeggia il 1° Agosto in Compagnia – GenerAzioni sotto le Stelle, una serata solidale con cena, musica e fuochi d'artificio.
- In Piazza Granda a Morcote va in scena alle 19 la Festa nazionale del 1° agosto. Aperitivo musicale, grigliata, discorso istituzionale e, per chiudere in bellezza, l'esibizione dei Sunny Boys e dj set.
- Al Boschetto del Parco Ciani di Lugano, la serata si anima alle 22 con Lugano Beat Weekends: Woodstock Alive, un concerto omaggio alle indimenticabili sonorità degli anni '60 e '70.
Mendrisiotto
- Sul Monte San Giorgio a Meride, a partire dalle 9, si tengono le Porte aperte agli scavi paleontologici sul Monte San Giorgio. Un'occasione unica per partecipare a escursioni guidate gratuite con esperti paleontologi.
- In vetta al Monte Generoso a Capolago, la giornata inizia alle 10 con i Corni dal Generus, un'esibizione suggestiva che vi avvolgerà con il suono tradizionale dei corni delle Alpi.
- Sempre al Fiore di pietra a Capolago, alle 11, potrete gustare il Vetta Brunch, per celebrare la Festa Nazionale ammirando un panorama mozzafiato.
- Nel Piazzale del Municipio di Morbio Inferiore si svolge alle 11 la Festa Nazionale del 1° agosto 2026 a Morbio Inferiore, con il saluto delle autorità, l'esecuzione del Salmo Svizzero e un aperitivo offerto.
- Al Golfo di Riva San Vitale, dalle 18, si festeggia la Festa Nazionale Svizzera a Riva S.Vitale con cena offerta dal Comune, concerto della Filarmonica, falò commemorativo e dj set.
- Per una serata esclusiva, il ristorante Fiore di pietra a Capolago propone alle 19 la Dinner Fiore di pietra. Una cena raffinata à la carte a 1704 metri di altitudine, con vista privilegiata sui fuochi d'artificio del Lago di Lugano.
- Nella Corte del Municipio, alle 19, Novazzano celebra il Natale della Patria con l'allocuzione ufficiale, le note della Bandella di Bedano e un aperitivo in compagnia.
Locarnese
- All'Infocentro della Scuola di Scultura di Peccia apre alle 11 la mostra Panorama Miniature – Oggetti di piccole dimensioni, con visite guidate e attività speciali per il 1° agosto.
- Ai posteggi dietro la chiesa, prende il via alle 18 il 1 agosto a Mergoscia. Il programma prevede grigliata, concerto delle campane, inno svizzero, lancio di palloncini e tanta musica.
- Al Teatro Dimitri di Verscio va in scena alle 18 il Cabaret sorelle Forelle. Tre donne clown vi regaleranno una serata poetica e irriverente, all'insegna dell'umorismo e della follia.
- In Piazza del Semitori, sempre alle 18, si celebra la Festa nazionale 1° Agosto a Ronco sopra Ascona con musica dal vivo del “Trii da Cör” e specialità alla griglia.
- In Piazza Franscini a Faido Festa nazionale dalle 18.30: aperitivo, commemorazione tenuta da Luca Nisi e Salmo svizzero eseguito dalla Filarmonica Faidese. Dalle 20.30, presso la pista coperta, cena offerta, attività per i più piccoli e Party 360° con Alex Uboldi.
- Al Teatro Paravento di Locarno, alle 19, appuntamento per tutta la famiglia con lo spettacolo Lucia e il brigante, tratto dal libro di G. Bernasconi. A seguire, cena svizzera e animazione musicale.
- A Locarno musica e molto altro presso La Rotonda by la Mobiliare: stasera si esibiscono Merk & Kremont, Jeyleen, DJ Andrea Tritelli e DJ Riccardo Medri.
- La serata al Teatro Dimitri di Verscio prosegue alle 20.30 con LA GRINTA, un affresco teatrale contemporaneo che esplora il concetto di resilienza nella società di oggi.
Bellinzona e valli
- Al Parco Saracino di Ghirone, dalle 9, si festeggia la Festa nazionale in occasione del campo scout cantonale, con tante attività dedicate.
- Al Centro Pro Natura Lucomagno di Acquacalda vi aspetta alle 10 Un tesoro di riccio, una divertente caccia al tesoro nella natura dedicata all'animale dell'anno, perfetta per tutta la famiglia.
- Nel parco del Museo Villa dei Cedri a Bellinzona viene servito alle 10 il Brunch del primo agosto, una colazione all'aperto con prodotti locali di stagione organizzata con BioTicino.
- In Valle di Blenio prendono il via alle 10 i Festeggiamenti del Primo d'Agosto in Valle di Blenio, con visite al campo scout, pranzo, cerimonia ufficiale e l'accensione del tradizionale falò.
- Al Museo Villa dei Cedri di Bellinzona è in programma alle 14 una Visita guidata alle due mostre in corso: “Zilla Leutenegger. Casa mia” e “Alex Hanimann. Human Nature”.
- A Biasca, nell'area Piantagione, si tengono alle 17 le Sere d'estate in Piantagion - 1° agosto a Biasca. Vi aspettano mercatino, fondue, discorsi ufficiali e musica live.
- In Piazza del Sole a Bellinzona scattano alle 17.30 i Festeggiamenti 1° agosto. Dalle 19 risotto e luganiga offerti, seguiti dal momento ufficiale e da un grande spettacolo pirotecnico alle 22.
- Presso la Chiesa San Sebastiano ad Artore si svolge alle 18 la tradizionale Festa 1° agosto.
- Alla Raiffeisen Alpine Lounge di San Bernardino, la serata si accende alle 21 con il Concerto Davide Van De Sfroos, un evento gratuito nell'ambito del SanBe Sound.
Domenica 2 agosto
Lugano e dintorni
- Matinée all'insegna della musica al Boschetto del Parco Ciani di Lugano con Aulos: Un cembalo per due. Il duo di clavicembaliste formato da Angela Lazzaroni e Chiara Nicora proporrà il programma “Musica Domestica” a partire dalle 10.30.
Mendrisiotto
- Nulla da segnalare.
Locarnese
- Ultima giornata per approfittare de Il Teatro in Festa al Teatro Paravento di Locarno, un festival che unisce teatro e musica con spettacoli ad entrata gratuita.
- Al Teatro Dimitri di Verscio va in scena Wakouwa Teatro “Very Little Circus” alle 18. Due stravaganti clown porteranno sul palco la magia del circo senza bisogno di tendone o animali, incantando grandi e piccini (dai 6 anni in su) con musica, giocoleria e tante sorprese.
- A Locarno musica e molto altro presso La Rotonda by la Mobiliare: stasera si esibiscono United Soloists Orchestra, Joe Dallas e DJ Alex Uboldi.
- La serata prosegue al Teatro Paravento di Locarno alle 21 con Lu santo jullare Francesco. L'attore Christian Poggioni porta in scena il celebre monologo di Dario Fo e Franca Rame, offrendo un ritratto giocondo, profondamente umano e spirituale del Poverello d'Assisi, tra fonti storiche e leggende popolari come il lupo di Gubbio.
Bellinzona e valli
- Al Parco Saracino di Ghirone si celebra la Festa nazionale in occasione del campo scout cantonale. A partire dalle 9 del mattino e per tutta la giornata, sono previste tantissime attività dedicate per festeggiare insieme.
- In Piazzetta Brocco a San Bernardino (GR) risottata offerta alla popolazione da San Bernardino Swiss Alps, bevande a pagamento.
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