L'ultimo concerto sinfonico di Ticino Musica
Andrà in scena questa sera alle 20 al Palazzo dei Congressi di Lugano
LUGANO - Si avvia alla conclusione la trentesima edizione del Festival Ticino Musica, che giovedì 30 luglio propone l’ultima giornata interamente dedicata agli appuntamenti dell’Academy e la penultima di concerti. Un percorso musicale intenso che accompagna il pubblico verso il concerto conclusivo del 31 luglio.
La giornata si apre a Lugano con due appuntamenti tradizionalmente dedicati ai giovani maestri: alle 12.15 nella Hall del LAC con “Mezzogiorno in musica” e alle 17.30 nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana con il “Concerto pomeridiano”. Due momenti che restituiscono il lavoro svolto durante le due settimane di masterclass, apprezzati per la freschezza e la spontaneità delle esecuzioni.
Il momento centrale della giornata è in programma alle 20 al Palazzo dei Congressi di Lugano con il secondo e ultimo Concerto sinfonico del Festival. Sul palco la Ticino Musica Festival Orchestra, diretta dal maestro Lü Jia, in un appuntamento tra i più significativi dell’edizione, che unisce una grande orchestra internazionale, giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e artisti di fama internazionale.
Il programma si apre con l’Ouverture da “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini. Segue “No templates”, concerto per viola e orchestra del compositore in residence Dieter Ammann, interpretato dal violista Diyang Mei, docente dell’Academy e protagonista della scena musicale internazionale. In chiusura, la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, tra le pagine più amate del repertorio sinfonico, simbolo di equilibrio, luminosità e pienezza espressiva.
Il Festival si prepara così all’appuntamento finale del 31 luglio, che concluderà un’edizione celebrativa del trentesimo anniversario, segnata da oltre due settimane di concerti, masterclass e incontri e confermatasi tra i principali appuntamenti internazionali dedicati alla formazione e alla valorizzazione delle nuove generazioni di musicisti.
Per informazioni, iscrizioni e prevendita: www.ticinomusica.com