L'ultimo concerto sinfonico di Ticino Musica

Il momento centrale della giornata è in programma alle 20 al Palazzo dei Congressi di Lugano con il secondo e ultimo Concerto sinfonico del Festival. Sul palco la Ticino Musica Festival Orchestra, diretta dal maestro Lü Jia, in un appuntamento tra i più significativi dell’edizione, che unisce una grande orchestra internazionale, giovani musicisti provenienti da tutto il mondo e artisti di fama internazionale.

Il programma si apre con l’Ouverture da “L’italiana in Algeri” di Gioachino Rossini. Segue “No templates”, concerto per viola e orchestra del compositore in residence Dieter Ammann, interpretato dal violista Diyang Mei, docente dell’Academy e protagonista della scena musicale internazionale. In chiusura, la Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 73 di Johannes Brahms, tra le pagine più amate del repertorio sinfonico, simbolo di equilibrio, luminosità e pienezza espressiva.