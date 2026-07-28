Le Alpi hanno un suono nuovo, LAC en plein air presenta “Föhn”

Sabato 29 agosto, tre progetti accomunati dalla ricerca sul suono tracciano un percorso tra tradizioni alpine e nuove forme espressive: Ensemble histoirefuture con Musica Transalpina rilegge gli scambi musicali attorno al 1600; Simon Heggendorn e Gilbert Paeffgen intrecciano violino e Hackbrett appenzellese; Mario Batkovic – Premio svizzero di musica 2023 – esplora la fisarmonica tra minimalismo e ambient, sperimentale e ipnotico. Domenica 30 agosto tre progetti legati alla memoria alpina chiudono il filone tra jodel, oralità e improvvisazione: Bernhard Betschart ed Echo vom Schattenhalb riportano al presente le sonorità del Muotatal; Vent Negru esplora le tradizioni delle Alpi meridionali; l’Aba Trio intreccia barocco, repertori alpini e improvvisazione.