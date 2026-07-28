Ticino Musica si fa in quattro (concerti)
Il programma, sottolineano gli organizzatori, riflette la varietà artistica di questa edizione numero 30
Il programma, sottolineano gli organizzatori, riflette la varietà artistica di questa edizione numero 30
LUGANO - Il Festival Ticino Musica prosegue martedì 28 luglio con una giornata ricca di appuntamenti che accompagneranno il pubblico dal pomeriggio alla sera, attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio. Protagonisti saranno i giovani talenti dell’Academy, i docenti e gli ensemble in residence, in un programma che riflette la varietà artistica della 30esima edizione.
Si parte alle 17.30 nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana con il tradizionale Concerto pomeridiano, vetrina dedicata agli allievi dell’Academy. Un’occasione per ascoltare da vicino il lavoro svolto durante le Masterclass e scoprire alcuni dei più promettenti giovani musicisti provenienti da tutto il mondo.
La serata si apre alle 20 nella Hall del LAC con “La Bohème” di Giacomo Puccini, proposta dall’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso”. La produzione è guidata da Umberto Finazzi alla direzione musicale, con la regia di Daniele Piscopo, portando il grande repertorio operistico nel cuore del centro culturale luganese.
Alle 20.30 il programma si sdoppia con due concerti in contemporanea. A Rovio, nella Chiesa della Madonna di Gesiola, l’Ensemble in residence Quartetto Kontakt propone un concerto per flauto e archi con musiche di Mozart, Reicha e Schneider, accanto a un brano di Davide Broggini commissionato appositamente per il Festival Ticino Musica 2026.
Alla stessa ora, nella Chiesa Evangelica di Ascona, spazio alla musica da camera con pianoforte, con i giovani musicisti della Masterclass di Ulrich Koella impegnati in alcune delle pagine più significative del repertorio cameristico, frutto del lavoro svolto durante il Festival.
La giornata si conclude alle 21 nella Chiesa di San Carlo Borromeo in via Nassa a Lugano, dove l’Ensemble in residence Quartetto Moser sarà protagonista di un concerto dedicato al quartetto d’archi, una delle formazioni più rappresentative della musica da camera.
Informazioni, iscrizioni e prevendita sono disponibili sul sito www.ticinomusica.com.