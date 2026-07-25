Il weekend di Ticino Musica

Alle ore 18, nella Chiesa Evangelica di Ascona, i pianisti Sofia Dindo e Andrea Jermini, partecipanti alla masterclass di Roberto Plano, danno vita a “Musik und Wort / Musica e parola”, intrecciando musica e testi in tedesco e italiano a cura di Matthias Krieg e Candido Matasci.

In serata, uno degli appuntamenti più caratteristici del Festival: alle ore 19 il “Concerto itinerante al calar del sole” anima le vie del borgo di Morcote, trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso con il quintetto d’ottoni spagnolo Pucela Brass. Il ritrovo è allo Spazio Garavello 7 (Autosilo).