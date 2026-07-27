I grandi maestri, ma anche i giovani musicisti

Alle 21, sempre nell’Aula Magna, spazio a un recital che riunisce tre maestri dell’Academy: Philipp Jundt al flauto, Andrea Cellacchi al fagotto e Ulrich Koella al pianoforte. Il concerto propone un organico raro e suggestivo, capace di mettere in dialogo il timbro luminoso del flauto, la profondità del fagotto e la ricchezza armonica del pianoforte. In programma musiche di Beethoven, Schubert, Bach e Wieniawski.

Per informazioni, iscrizioni e prevendita è possibile consultare il sito www.ticinomusica.com.