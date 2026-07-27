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I grandi maestri, ma anche i giovani musicisti

La doppia anima della giornata di lunedì del festival Ticino Musica
I grandi maestri, ma anche i giovani musicisti
TICINO MUSICA
Fonte Ticino Musica
elaborata da Redazione
I grandi maestri, ma anche i giovani musicisti
La doppia anima della giornata di lunedì del festival Ticino Musica

LUGANO - Prosegue lunedì 27 luglio la trentesima edizione del Festival Ticino Musica, con una giornata dedicata alla musica da camera e al dialogo tra giovani interpreti e maestri dell’Academy.

Il programma si apre alle 17.30 nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano con il Concerto pomeridiano. Sul palco alcuni degli oltre 200 musicisti provenienti da tutto il mondo che partecipano alle masterclass dell’Academy. Un appuntamento che offre al pubblico l’opportunità di ascoltare da vicino il risultato del lavoro svolto con i docenti e di scoprire i talenti emergenti della scena classica internazionale.

Alle 21, sempre nell’Aula Magna, spazio a un recital che riunisce tre maestri dell’Academy: Philipp Jundt al flauto, Andrea Cellacchi al fagotto e Ulrich Koella al pianoforte. Il concerto propone un organico raro e suggestivo, capace di mettere in dialogo il timbro luminoso del flauto, la profondità del fagotto e la ricchezza armonica del pianoforte. In programma musiche di Beethoven, Schubert, Bach e Wieniawski.

Per informazioni, iscrizioni e prevendita è possibile consultare il sito www.ticinomusica.com.

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