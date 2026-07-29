Capolavoro, con orchestra

Il capolavoro di Keaton è ambientato al tempo della Guerra di secessione americana: l’ingegnere Johnnie Gray perde in un colpo solo la ragazza e l’amata locomotiva. Ne nasce un inseguimento pieno di gag in leggerezza e di numeri improbabili, «un raro mix di meccanica pirotecnica e indescrivibile grazia keatoniana», come giustamente sottolinea il Locarno Film Festival.

La prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono disponibili sul sito www.osi.swiss, mentre il programma completo delle proiezioni è consultabile su www.locarnofestival.ch.