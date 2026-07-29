Cerca e trova immobili
Segnalaci
LOCARNO

Capolavoro, con orchestra

Il 5 agosto, in apertura del Locarno Film Festival, l'OSI sonorizza dal vivo "The General", film culto di Buster Keaton a 100 anni dalla sua realizzazione
Capolavoro, con orchestra
COURTESY OF PARK CIRCUS / COHEN FILM COLLECTION
Buster Keaton in "The General".
Fonte OSI / Locarno Film Festival
elaborata da Redazione
Capolavoro, con orchestra
Il 5 agosto, in apertura del Locarno Film Festival, l'OSI sonorizza dal vivo "The General", film culto di Buster Keaton a 100 anni dalla sua realizzazione

LOCARNO - Si rinnova una tradizione d’inizio agosto per l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), che torna a inaugurare in musica il Locarno Film Festival. Mercoledì 5 agosto alle 15.30, al Palexpo (FEVI), l’OSI sarà protagonista del concerto d’apertura della 79esima edizione della manifestazione.

Diretta da Philippe Béran, l’orchestra eseguirà dal vivo le musiche di Carl Davis per "The General", film culto del 1926 diretto da Buster Keaton e Clyde Bruckman. A cento anni dalla sua realizzazione, il celebre lungometraggio, considerato un manifesto comico dell’antimilitarismo, sarà accompagnato non dalla colonna sonora originale, ma dalla partitura composta nel 1987 dal compositore statunitense.

Il capolavoro di Keaton è ambientato al tempo della Guerra di secessione americana: l’ingegnere Johnnie Gray perde in un colpo solo la ragazza e l’amata locomotiva. Ne nasce un inseguimento pieno di gag in leggerezza e di numeri improbabili, «un raro mix di meccanica pirotecnica e indescrivibile grazia keatoniana», come giustamente sottolinea il Locarno Film Festival.

La prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono disponibili sul sito www.osi.swiss, mentre il programma completo delle proiezioni è consultabile su www.locarnofestival.ch.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
buster keatonlocarno film festivalorchestra della svizzera italianathe general
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue
LIVE
CHIASSO
2 gior

Il caffè del mattino finisce con una terrazza piena di sangue

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe
LIVE
TRAFFICO
1 gior
75
121

Colonna chilometrica sulla A2, tutti fermi e c'è chi scende e si sgranchisce le gambe

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»
LIVE
CANTONE
2 gior
100
168

Caso Zali, l'interlocutrice replica ad Antonella Bignasca: «Oggi ha perso la faccia»

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»
LIVE
CANTONE
1 gior
52
85

Caso Zali, giorno di fuoco: «Che danno d'immagine per il Ticino»

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi
LIVE
CANTONE
2 gior
5
147

Canicola, la preallerta si tinge di rosso: previsti fino a 36 gradi

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave
LIVE
LAVIZZARA
19 ore

Ecco chi è il 29enne rimasto ferito sotto una trave

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»
LIVE
CANTONE
15 ore
85
262

«Zali ha fornito le sue spiegazioni e si esprimerà pubblicamente nei prossimi giorni»

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia
LIVE
CANTONE
3 gior
22
95

Dieci anni fa la tragedia che distrusse una famiglia

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland
LIVE
CANTONE/ITALIA
19 ore
8
53

Un ticinese assiste all'incendio a Gardaland

E ora farà molto caldo
LIVE
CANTONE
2 gior
27
118

E ora farà molto caldo

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita
LIVE
LAVIZZARA
22 ore

Colpito da una trave, 29enne in pericolo di vita

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»
LIVE
CANTONE
2 gior
107
178

Caso Zali, Gobbi aveva ricevuto una segnalazione nel 2021. «Mai alcuna comunicazione dall'autorità giudiziaria»

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome
LIVE
CANTONE
1 gior
15
137

Chiedono le dimissioni del politico, senza mai citare il suo nome

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto
LIVE
CANTONE
1 gior
53
193

Siccità e rischio incendi: vietati fuochi e petardi per il 1° agosto

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino
LIVE
CALCIO
16 ore
15
125

Clamoroso dietrofront? La Svizzera mette in discussione Infantino

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione
LIVE
CALCIO
1 gior
136
200

C'è la conferma: Embolo non andava espulso per la sua simulazione

«Mai visto la Svizzera ridotta così»
LIVE
MESOLCINA
6 ore
20
70

«Mai visto la Svizzera ridotta così»

Guida sui cerchioni per chilometri
LIVE
TURGOVIA
1 gior
10
69

Guida sui cerchioni per chilometri

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto
LIVE
GRIGIONI
3 gior
13
55

Gli si sgancia la bici dal tetto e colpisce tre auto

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»
LIVE
CANTONE
1 gior
13
93

Arriva la canicola di Grado 4: «Anche chi è in buona salute è a rischio»

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene
LIVE
CANTONE
1 gior
56
143

Fino a 71 centesimi in più al litro: il sorvegliante dei prezzi interviene

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»
LIVE
CANTONE
2 gior
42
87

Caso Zali: «Direttore del DT o di una ditta di collocamento?»

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro
LIVE
SVIZZERA
2 gior
9

Franco svizzero ai minimi dell'anno su euro e dollaro

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»
LIVE
CANTONE
1 gior
45
167

«Non è HelvEthica a chiedere le dimissioni» di Zali, Gobbi e De Rosa: «È l'etica»

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime
LIVE
CALCIO
1 gior
5
56

Da eroe del Mondiale al contratto della vita: Vozinha in lacrime

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave
LIVE
BELLINZONA
1 gior

Donna priva di sensi nella piscina olimpionica, è grave

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio
LIVE
BELLINZONA
6 ore
19

La sexy ladra che ti sfila il Rolex con un abbraccio

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico
LIVE
VAL MARA
2 gior
1
18

Frontale sulla cantonale. Disagi al traffico

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»
LIVE
CICLISMO
1 gior
71
31

«Pogacar? Non è tutto chiaro, non suda nemmeno»

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona
LIVE
AIROLO
1 gior
10
52

Inaugurato l’ascensore per pesci, ecco come funziona

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli
LIVE
SVIZZERA
2 gior
3
38

Dal primo agosto aumenti e novità tra telefonia, AVS e voli

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena
LIVE
FCL
2 gior
13
36

È il Papa a benedire la nuova AIL Arena

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»
LIVE
BELLINZONA
15 ore
26

«Nessuna comunicazione su Zali. E noi scendiamo in piazza»

Single sì, ma a caro prezzo
LIVE
SVIZZERA
23 ore
22
69

Single sì, ma a caro prezzo

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500
LIVE
NBA
1 gior
13

La compra a 2.50 franchi, la vende a 72'500

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore
LIVE
FOCUS
2 gior
20

Vivono in Africa e per due soldi ti scrivono la tesi in sei ore

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare
LIVE
CANTONE
2 gior
2
19

Quella voce che conta quando tu non potrai più parlare

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»
LIVE
LUGANO
2 gior
15
75

«Marco questo stadio l'ha voluto e difeso con tutto il cuore»

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»
LIVE
CANTONE
3 gior
103
190

Il Mattino della Domenica lapidario su Zali: «Non lo appoggeremo»

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
49

Laghi che non ci sono più e una campagna svizzera che sembra la Toscana

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo
LIVE
LOCARNO
22 ore
2
41

Lago Maggiore, mancano 20 centimetri al record storico negativo

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto
LIVE
BELLINZONA
22 ore
29
178

Bellinzona annulla lo spettacolo pirotecnico del 1° agosto

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6
37

Parla Mister 500: «Avevo bisogno di tornare a respirare aria ticinese: per questo ho fatto l'abbonamento»

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
44

La lettiera dei gatti mette sotto pressione le discariche svizzere

Caviano, esplosione notturna in un cortile
LIVE
GAMBAROGNO
3 gior
1
9

Caviano, esplosione notturna in un cortile

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione
LIVE
CALCIO
1 gior
2
58

USA: deputato lancia un'indagine su Infantino per corruzione

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
1 gior
26
47

Bici elettriche e monopattini vanno a ruba. Letteralmente

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite
LIVE
ITALIA
1 gior

Tragica lite in stazione a Roma: uomo ucciso a colpi di cacciavite

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola
LIVE
ITALIA
3 gior
25
28

Sponsor russi, Pirlo è già sulla graticola

Auto divorata dalle fiamme sulla A2 all'altezza di Faido
LIVE
FAIDO
15 ore
2

Auto divorata dalle fiamme sulla A2 all'altezza di Faido

ULTIME NOTIZIE AGENDA
Dal mezzogiorno in musica al LAC a "La Bohème" a Locarno
LIVE
CANTONE
6 ore

Dal mezzogiorno in musica al LAC a "La Bohème" a Locarno

Le Alpi hanno un suono nuovo, LAC en plein air presenta “Föhn”
LIVE
CONCERTI
18 ore

Le Alpi hanno un suono nuovo, LAC en plein air presenta “Föhn”

Corpo, musica e parole: ritorna “Lettere dalla Svizzera a Valposchiavo”
LIVE
POSCHIAVO (GR)
20 ore

Corpo, musica e parole: ritorna “Lettere dalla Svizzera a Valposchiavo”

Ticino Musica si fa in quattro (concerti)
LIVE
CANTONE
1 gior
1

Ticino Musica si fa in quattro (concerti)

I grandi maestri, ma anche i giovani musicisti
LIVE
CANTONE
2 gior
1

I grandi maestri, ma anche i giovani musicisti

Il weekend di Ticino Musica
LIVE
CANTONE
4 gior
2

Il weekend di Ticino Musica

«Vedere non è mai un atto neutro»
LIVE
LOCARNO
5 gior
1

«Vedere non è mai un atto neutro»

Yoga, giovani interpreti e carta bianca agli ottoni
LIVE
CANTONE
5 gior

Yoga, giovani interpreti e carta bianca agli ottoni

Stare a casa, questo weekend, non è un'opzione
LIVE
AGENDONE
5 gior
9

Stare a casa, questo weekend, non è un'opzione

Oggi il primo concerto della Ticino Musica Festival Orchestra
LIVE
CANTONE
6 gior

Oggi il primo concerto della Ticino Musica Festival Orchestra