Capolavoro, con orchestra
Il 5 agosto, in apertura del Locarno Film Festival, l'OSI sonorizza dal vivo "The General", film culto di Buster Keaton a 100 anni dalla sua realizzazione
Il 5 agosto, in apertura del Locarno Film Festival, l'OSI sonorizza dal vivo "The General", film culto di Buster Keaton a 100 anni dalla sua realizzazione
LOCARNO - Si rinnova una tradizione d’inizio agosto per l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI), che torna a inaugurare in musica il Locarno Film Festival. Mercoledì 5 agosto alle 15.30, al Palexpo (FEVI), l’OSI sarà protagonista del concerto d’apertura della 79esima edizione della manifestazione.
Diretta da Philippe Béran, l’orchestra eseguirà dal vivo le musiche di Carl Davis per "The General", film culto del 1926 diretto da Buster Keaton e Clyde Bruckman. A cento anni dalla sua realizzazione, il celebre lungometraggio, considerato un manifesto comico dell’antimilitarismo, sarà accompagnato non dalla colonna sonora originale, ma dalla partitura composta nel 1987 dal compositore statunitense.
Il capolavoro di Keaton è ambientato al tempo della Guerra di secessione americana: l’ingegnere Johnnie Gray perde in un colpo solo la ragazza e l’amata locomotiva. Ne nasce un inseguimento pieno di gag in leggerezza e di numeri improbabili, «un raro mix di meccanica pirotecnica e indescrivibile grazia keatoniana», come giustamente sottolinea il Locarno Film Festival.
La prenotazione è obbligatoria. I biglietti sono disponibili sul sito www.osi.swiss, mentre il programma completo delle proiezioni è consultabile su www.locarnofestival.ch.