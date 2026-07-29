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Dal mezzogiorno in musica al LAC a "La Bohème" a Locarno

Talenti da valorizzare e interpreti già affermati: una nuova giornata per Ticino Musica
Dal mezzogiorno in musica al LAC a "La Bohème" a Locarno
TICINO MUSICA
Fonte Ticino Musica
elaborata da Redazione
Dal mezzogiorno in musica al LAC a "La Bohème" a Locarno
Talenti da valorizzare e interpreti già affermati: una nuova giornata per Ticino Musica

LUGANO - Prosegue il programma del Festival Ticino Musica con una giornata ricca di appuntamenti dedicati alla musica, confermando la vocazione della manifestazione a valorizzare i giovani talenti accanto ai grandi interpreti della scena internazionale.

La giornata si apre alle ore 12.15 nella Hall del LAC con il consueto appuntamento di “Mezzogiorno in musica”, una pausa musicale che offre al pubblico l’occasione di ascoltare i migliori allievi dell’Academy in un contesto informale e di grande qualità artistica. Alle ore 17.30, nell’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana, torna il tradizionale Concerto pomeridiano, che vedrà ancora protagonisti i giovani maestri dell’Academy.

La serata prende il via alle ore 20 al Teatro Paravento di Locarno con l’ultima rappresentazione de “La Bohème” di Giacomo Puccini, preparata e messa in scena dal team dell’Opera Studio internazionale “Silvio Varviso” sotto la guida di Umberto Finazzi e Daniele Piscopo.

Alle ore 20.30, la Chiesa Evangelica di Lugano ospita un concerto dedicato alla musica da camera con pianoforte, in cui il dialogo tra gli strumenti mette in luce la raffinatezza del repertorio cameristico e l’intesa tra i giovani interpreti della classe di Ulrich Koella.

In contemporanea, alle ore 21, il pubblico potrà scegliere tra due ulteriori appuntamenti: l’Hotel Bellevue au Lac di Lugano farà da cornice a un concerto di musica da camera, mentre l’Aula Magna del Conservatorio della Svizzera italiana accoglierà un recital di pianoforte con alcuni dei più promettenti pianisti del corso di Roberto Plano, impegnati in un programma solistico di grande interesse.

Per informazioni, iscrizioni e prevendita è possibile consultare il sito www.ticinomusica.com.

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