Corpo, musica e parole: ritorna “Lettere dalla Svizzera a Valposchiavo”
L'appuntamento con l'apprezzata rassegna letteraria grigionese è per il fine settimana che va da l 2 al 4 ottobre. Ecco qualche anticipazione.
L'appuntamento con l'apprezzata rassegna letteraria grigionese è per il fine settimana che va da l 2 al 4 ottobre. Ecco qualche anticipazione.
POSCHIAVO - Dal 2 al 4 ottobre 2026 torna a Poschiavo (GR) ”Lettere dalla Svizzera a Valposchiavo”, festival dedicato alla produzione letteraria nelle quattro lingue nazionali. Giunta alla sesta edizione, la rassegna si conferma spazio di dialogo tra le diverse regioni linguistiche del Paese, con tre giornate di incontri, letture e momenti di confronto tra autrici, autori e pubblico.
Tema guida di quest’anno è “Le parole del corpo”, un’indagine sul rapporto tra scrittura e corporeità che attraversa esperienze intime e collettive: dai corpi che scrivono e leggono a quelli dei personaggi in trasformazione.
Ad aprire il festival sarà il concerto della cantante e pianista engadinese Cinzia Regensburger, che presenterà il nuovo EP “Per Tai”. Il suo stile unisce classica, pop e jazz con la lingua romancia e suggestioni naturali. Sul palco con lei le coriste Samira e Rahel, per uno spettacolo che intreccia musica, poesia ed elementi scenici.
Tra gli appuntamenti principali anche la presentazione, in anteprima, del numero 20 di “Viceversa Letteratura”, sabato 3 ottobre alle 17:30 alla Casa Torre di Poschiavo.
La nuova edizione segna una fase rinnovata della rivista, con una pubblicazione plurilingue che raccoglie testi inediti e traduzioni di autrici e autori da tutta la Svizzera. Interverranno le curatrici Raphaëlle Lacord e Natalia Proserpi, insieme a Kay Matter, Sarah Elena Müller e Anne-Sophie Subilia.
Confermati inoltre i laboratori per bambine e bambini dai 5 ai 12 anni, dedicati a lettura e creatività. Il festival, ideato da Begoña Feijoo Fariña, è curato da un comitato che riunisce figure della scena letteraria e culturale svizzera.
Il programma completo verrà presentato in conferenza stampa il prossimo 9 settembre.
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