Corpo, musica e parole: ritorna “Lettere dalla Svizzera a Valposchiavo”

Ad aprire il festival sarà il concerto della cantante e pianista engadinese Cinzia Regensburger, che presenterà il nuovo EP “Per Tai”. Il suo stile unisce classica, pop e jazz con la lingua romancia e suggestioni naturali. Sul palco con lei le coriste Samira e Rahel, per uno spettacolo che intreccia musica, poesia ed elementi scenici.

Tra gli appuntamenti principali anche la presentazione, in anteprima, del numero 20 di “Viceversa Letteratura”, sabato 3 ottobre alle 17:30 alla Casa Torre di Poschiavo.