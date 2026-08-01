Cassis e quel cappellino "ticinese"...
Il consigliere federale celebra il Primo Agosto con un messaggio simbolico sull'unità nazionale.
DÜDINGEN - Switzerland, even greater since 1803».
È la scritta in corsivo bianco che campeggia sul cappellino rosso indossato dal consigliere federale ticinese Ignazio Cassis durante le celebrazioni del Primo Agosto.
Il copricapo richiama quello sfoggiato da Guy Parmelin durante il Mondiale di calcio, con la scritta «Switzerland – great since 1291», diventata un riferimento ironico al motto di Donald Trump «Make America great again».
Nel caso di Cassis il messaggio cambia: «La Svizzera, ancora più grande dal 1803». Un riferimento, probabilment,e all'anno dell'Atto di Mediazione voluto da Napoleone, che pose fine alla Repubblica elvetica e portò all'ingresso nella Confederazione di sei nuovi cantoni: Vaud, Argovia, San Gallo, Turgovia, Grigioni e Ticino.
Una scelta dal forte valore simbolico proprio per il consigliere federale ticinese, che ha così richiamato il momento in cui anche il suo cantone entrò a pieno titolo nella Confederazione.