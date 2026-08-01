Cassis e quel cappellino "ticinese"...

Nel caso di Cassis il messaggio cambia: «La Svizzera, ancora più grande dal 1803». Un riferimento, probabilment,e all'anno dell'Atto di Mediazione voluto da Napoleone, che pose fine alla Repubblica elvetica e portò all'ingresso nella Confederazione di sei nuovi cantoni: Vaud, Argovia, San Gallo, Turgovia, Grigioni e Ticino.

Una scelta dal forte valore simbolico proprio per il consigliere federale ticinese, che ha così richiamato il momento in cui anche il suo cantone entrò a pieno titolo nella Confederazione.