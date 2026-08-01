Un'identità elettronica per "Violence"
Il remix di Re-count trasforma il brano dei Diaspro, storica band ticinese
Il remix di Re-count trasforma il brano dei Diaspro, storica band ticinese
LUGANO - Il porto sicuro luganese è aperto, spesso e volentieri alle sperimentazioni. Ne è un esempio la collaborazione, nata appunto sotto l'egida della Safe Port Production di Leo Pusterla ed Eleonora Gioveni, tra una storica formazione del pop e del rock e un alfiere dell'elettronica. Stiamo parlando di "Violence", brano dei Diaspro del 2011 che è stato remixato per l'occasione - in una veste inedita e molto interessante - da Re-count.
I Diaspro sono un nome che merita di essere ricordato: è la band di Matteo "Peo" Mazza e soprattutto di Michela Domenici, senza dimenticare Rino Rossi e Roberto Moriani. Quattro album all'attivo, all'inizio degli anni '90 ("It Still Isn't Clear", "Danza la terra", "Invisible" e "Real Nature") e la partecipazione alle finali svizzere dell'edizione 1993 dell'Eurovision Song Contest con il brano "Riflesso".
«È iniziato tutto in uno scenario di montagna: le cantate davanti al fuoco, voci che filtravano la vita e forse a volte riuscivano pure a imbrigliarne l’essenza« ha spiegato Domenici nella pagina del portale Mx3 dedicata alla band. «La fisarmonica è stata il mio primo amore, l’ho studiata per un breve periodo. Ho piuttosto “sposato” la chitarra acustica che mi è sempre stata compagna in ogni occasione.Spesso e volentieri scrivo canzoni in lingua inglese: ne ho subito il fascino e pur vivendo in un ambiente tradizionalmente ticinese».
I brani dei Diaspro cambiano lingua (si va dall'inglese all'italiano, passando per il francese) e assumono i colori del pop, del folk, del rock, del rhythm 'n blues e perfino del jazz. Mai, però, avevano assunto sfumature così sperimentali come nella lettura di Omar E. Bernasconi, che avvolge il brano originale con un abito elettronico e lo frammenta, andando a tracciare un vero e proprio trattato di come si può remixare un brano, dandogli una nuova identità.