Un'identità elettronica per "Violence"

«È iniziato tutto in uno scenario di montagna: le cantate davanti al fuoco, voci che filtravano la vita e forse a volte riuscivano pure a imbrigliarne l’essenza« ha spiegato Domenici nella pagina del portale Mx3 dedicata alla band. «La fisarmonica è stata il mio primo amore, l’ho studiata per un breve periodo. Ho piuttosto “sposato” la chitarra acustica che mi è sempre stata compagna in ogni occasione.Spesso e volentieri scrivo canzoni in lingua inglese: ne ho subito il fascino e pur vivendo in un ambiente tradizionalmente ticinese».

I brani dei Diaspro cambiano lingua (si va dall'inglese all'italiano, passando per il francese) e assumono i colori del pop, del folk, del rock, del rhythm 'n blues e perfino del jazz. Mai, però, avevano assunto sfumature così sperimentali come nella lettura di Omar E. Bernasconi, che avvolge il brano originale con un abito elettronico e lo frammenta, andando a tracciare un vero e proprio trattato di come si può remixare un brano, dandogli una nuova identità.