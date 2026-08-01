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BELLINZONA

Nuova alleanza con Altdorf: più agevolazioni per cultura, sport e tempo libero

Chi vive nella capitale ticinese può approfittare delle condizioni previste dall'Altdorfer Ausweis
Nuova alleanza con Altdorf: più agevolazioni per cultura, sport e tempo libero
Depositphotos (marek_usz)
Fonte Città di Bellinzona
elaborata da Redazione
Nuova alleanza con Altdorf: più agevolazioni per cultura, sport e tempo libero
Chi vive nella capitale ticinese può approfittare delle condizioni previste dall'Altdorfer Ausweis

BELLINZONA - Bellinzona e Altdorf rafforzano la loro collaborazione, ampliando le opportunità per i cittadini grazie a nuove agevolazioni dedicate al tempo libero, alla cultura e allo sport.

Al centro dell’intesa vi è l’estensione reciproca dei vantaggi legati alle tessere per residenti. I domiciliati di Bellinzona possono ora usufruire delle offerte previste dall’Altdorfer Ausweis, la tessera introdotta dal Comune di Altdorf per promuovere attività ricreative e culturali. Parallelamente, i residenti della capitale urana possono beneficiare delle agevolazioni della Bellinzona 360 durante le loro visite nella città ticinese.

La collaborazione tra le due città, avviata nel 2019, si è progressivamente consolidata anche grazie al miglioramento dei collegamenti ferroviari. Con la galleria di base del San Gottardo, Bellinzona e Altdorf distano oggi appena 33 minuti di treno: una vicinanza che ha favorito lo sviluppo di iniziative comuni e lo scambio tra le due comunità.

Negli ultimi mesi l’intesa ha compiuto un ulteriore passo avanti. Dopo l’estensione dei vantaggi della Bellinzona 360 ai cittadini di Altdorf, nel maggio di quest’anno la capitale urana ha introdotto una misura analoga con il lancio dell’Altdorfer Ausweis. La tessera consente ai residenti di accedere a sconti e riduzioni su numerose attività locali, benefici ora disponibili anche per i cittadini di Bellinzona presentando la propria carta.

Le agevolazioni comprendono ingressi alle partite casalinghe dell’HC KTV Altdorf, il caffè incluso all’Haus für Kunst Uri e uno sconto di due franchi al Historisches Museum Uri. Sono inoltre previsti vantaggi per eventi e spazi al Monastero culturale di Altdorf, sconti alla Ludoteca, una riduzione del 20% sulla funivia Flüelen - Eggberge e tariffe agevolate per abbonamenti al NycasGym.

L’offerta si estende anche ad altri ambiti, con prezzi ridotti per la birra locale Stiär Biär, bevande gratuite in occasione di alcune rappresentazioni al Theater Uri e sconti su visite guidate proposte da Uri Tourismus AG.

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