Nuova alleanza con Altdorf: più agevolazioni per cultura, sport e tempo libero

La collaborazione tra le due città, avviata nel 2019, si è progressivamente consolidata anche grazie al miglioramento dei collegamenti ferroviari. Con la galleria di base del San Gottardo, Bellinzona e Altdorf distano oggi appena 33 minuti di treno: una vicinanza che ha favorito lo sviluppo di iniziative comuni e lo scambio tra le due comunità.

Negli ultimi mesi l’intesa ha compiuto un ulteriore passo avanti. Dopo l’estensione dei vantaggi della Bellinzona 360 ai cittadini di Altdorf, nel maggio di quest’anno la capitale urana ha introdotto una misura analoga con il lancio dell’Altdorfer Ausweis. La tessera consente ai residenti di accedere a sconti e riduzioni su numerose attività locali, benefici ora disponibili anche per i cittadini di Bellinzona presentando la propria carta.