Campione d’Italia si accende con il Summer Fun Festival
Quattro serate all'insegna della comicità e della musica lungo tutto il mese di agosto. Ecco chi ci sarà.
Quattro serate all'insegna della comicità e della musica lungo tutto il mese di agosto. Ecco chi ci sarà.
CAMPIONE D'ITALIA - Dopo il debutto dello scorso anno, il Summer Fun Festival torna a Campione d'Italia con quattro appuntamenti gratuiti in programma nel mese di agosto. La rassegna, promossa dal Comune, animerà piazza Roma «con serate dedicate a comicità, musica dal vivo e intrattenimento, affacciate sul lago di Lugano», riporta via nota il Municipio.
L'apertura è fissata per venerdì 1° agosto alle 21 con “Campione se la ride”, spettacolo che riunirà sul palco i comici Fabrizio Fontana, Beppe Braida e Francesco Migliazza. La serata coinciderà anche con il tradizionale spettacolo pirotecnico sul golfo di Lugano.
Il 15 agosto spazio alla musica italiana con un tributo a Pino Daniele proposto dalla B&Y Band, mentre il 21 agosto saranno protagonisti i Dik Dik, storica formazione che porterà a Campione il tour “È già domani”. Al termine del concerto è previsto il DJ set di Anthony Cat.
La rassegna si chiuderà venerdì 29 agosto con la festa di fine estate animata dal DJ e speaker di Radio 3i Maxi B.
In caso di maltempo, gli appuntamenti del 1° e del 21 agosto saranno trasferiti nel Salone delle Feste al 9° piano del Casinò di Campione d'Italia.
Tutti gli eventi sono a ingresso libero.
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