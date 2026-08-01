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Manutenzione sull'A9: notte di disagi verso la Svizzera
Possibili rallentamenti per chi viaggia verso la Svizzera a causa della chiusura notturna.
Ti-press
Fonte red
Manutenzione sull'A9: notte di disagi verso la Svizzera
Possibili rallentamenti per chi viaggia verso la Svizzera a causa della chiusura notturna.
CHIASSO/COMO - Disagi in vista sull'A9 Lainate-Como-Chiasso.
Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 agosto sarà chiuso il tratto compreso tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera.
La chiusura sarà in vigore dalle 22.00 di lunedì alle 5.00 di martedì. Gli automobilisti diretti verso Chiasso dovranno uscire obbligatoriamente allo svincolo di Como Monte Olimpino e proseguire lungo via Bellinzona, seguendo poi le indicazioni per Chiasso fino a raggiungere la dogana cittadina.
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