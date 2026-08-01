«Siate profeti per la Svizzera»

«Svizzera terra di profeti e cristiani»

«Chissà quante sono le voci profetiche che la nostra Patria non ha forse voluto ascoltare», sottolinea il vescovo, ricordando come spesso chi cresce in un determinato ambiente venga giudicato sulla base dell'immagine che gli altri si sono costruiti di lui. «Se uno dei nostri comincia a profilarsi diversamente, non sembra più la stessa persona che abbiamo conosciuto e che pensavamo di conoscere».