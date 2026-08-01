Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»

La presa di posizione arriva dopo che, durante la propria assemblea ordinaria, la Lega dei Ticinesi aveva deciso di tentare un avvicinamento all'UDC in vista delle prossime elezioni cantonali. Un segnale di apertura che però, almeno per ora, non sembra destinato a tradursi in una lista comune per il Consiglio di Stato.

«Se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, il comitato direttivo dell'UDC ha già deciso la propria strategia», ha spiegato Marchesi alla RSI, lasciando intendere che un cambio di rotta sarebbe difficile.