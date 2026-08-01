Marchesi chiude alla Lega per le Cantonali: «Andremo da soli»
Dopo il caso Zali, la Lega ha deciso di cercare un confronto con i democentristi. Il presidente UDC: «Porta aperta per federali e comunali»
SERRAVALLE - La porta della collaborazione resta socchiusa, ma per le elezioni cantonali l'UDC ticinese è intenzionato a proseguire da solo.
È quanto emerge dalle parole del presidente democentrista Piero Marchesi, intervistato dalla RSI durante la festa del Primo Agosto organizzata dal partito a Semione, in Val di Blenio.
La presa di posizione arriva dopo che, durante la propria assemblea ordinaria, la Lega dei Ticinesi aveva deciso di tentare un avvicinamento all'UDC in vista delle prossime elezioni cantonali. Un segnale di apertura che però, almeno per ora, non sembra destinato a tradursi in una lista comune per il Consiglio di Stato.
«Se si parla di lista unica per le elezioni cantonali, il comitato direttivo dell'UDC ha già deciso la propria strategia», ha spiegato Marchesi alla RSI, lasciando intendere che un cambio di rotta sarebbe difficile.
Il presidente dell'UDC ticinese ha tuttavia sottolineato che un dialogo resta possibile per altri appuntamenti elettorali, in particolare per le elezioni federali e comunali: ambiti nei quali, secondo Marchesi, entrambi i partiti potrebbero avere interesse a collaborare.
Nel frattempo, il partito sta lavorando alla lista per il Consiglio di Stato. La commissione cerca sta valutando i possibili candidati: secondo Marchesi sarebbero una dozzina le persone interessate a scendere in campo, a conferma della «vivacità» dell'UDC ticinese.