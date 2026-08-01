Dopo Ceuta e Melilla «il Consiglio federale deve introdurre controlli sistematici alle frontiere»

SVIZZERA - Le enclave spagnole di Ceuta e Melilla, nel Nordafrica, sono sotto pressione per un massiccio afflusso di migranti. Giovedì, migliaia di persone hanno raggiunto Ceuta a nuoto o a piedi dal Marocco, entrando così nello spazio Schengen, di cui fa parte anche la Svizzera. Venerdì la Guardia Civil spagnola ha parlato di 49'000 arrivi, senza contare le centinaia di migranti entrati a Melilla. Il governo ha inviato l'esercito in supporto.