Ceuta, recuperati altri 17 corpi sul lato marocchino: almeno 84 vittime

La tragedia si inserisce nel più ampio contesto della pressione migratoria lungo questa rotta. Secondo le autorità spagnole, dall’inizio dell’anno almeno altre 30 persone hanno perso la vita tentando la traversata a nuoto verso Ceuta.

Le operazioni di recupero e identificazione proseguono, mentre restano aperti gli interrogativi sulle condizioni e sulle dinamiche che hanno portato a un numero così elevato di vittime in pochi giorni.