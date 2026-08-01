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MAROCCO / SPAGNA

Ceuta, recuperati altri 17 corpi sul lato marocchino: almeno 84 vittime

I cadaveri si aggiungono ai 67 già trovati nelle acque dell’exclave spagnola. Decine le morti registrate dall’inizio dell’anno.
Ceuta, recuperati altri 17 corpi sul lato marocchino: almeno 84 vittime
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Ceuta, recuperati altri 17 corpi sul lato marocchino: almeno 84 vittime
I cadaveri si aggiungono ai 67 già trovati nelle acque dell’exclave spagnola. Decine le morti registrate dall’inizio dell’anno.

CEUTA - Sarebbero almeno 17 i corpi di migranti recuperati dalle forze di sicurezza sul lato marocchino della costa, dopo i tentativi di raggiungere a nuoto l’exclave spagnola di Ceuta. Lo riferiscono media marocchini.

Il bilancio complessivo delle vittime sale così ad almeno 84 morti negli ultimi giorni, considerando anche i 67 cadaveri già recuperati dalle autorità spagnole nelle acque dell’exclave iberica.

La tragedia si inserisce nel più ampio contesto della pressione migratoria lungo questa rotta. Secondo le autorità spagnole, dall’inizio dell’anno almeno altre 30 persone hanno perso la vita tentando la traversata a nuoto verso Ceuta.

Le operazioni di recupero e identificazione proseguono, mentre restano aperti gli interrogativi sulle condizioni e sulle dinamiche che hanno portato a un numero così elevato di vittime in pochi giorni.

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