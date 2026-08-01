Attacco su Kiev, almeno nove morti e 23 feriti
Missili e droni russi sulla capitale ucraina. Mosca parla di obiettivi militari, Kiev denuncia le vittime civili
KIEV - È di almeno nove morti il bilancio dell'attacco missilistico russo su Kiev. Lo hanno reso noto i soccorritori ucraini, precisando che altre 23 persone sono rimaste ferite in seguito al raid condotto con missili balistici.
Dal canto suo, il ministero della Difesa di Mosca ha riferito che il «massiccio attacco», effettuato con missili e droni, ha preso di mira «impianti del complesso militare-industriale e centri logistici ucraini nella città di Kiev e nella regione di Kiev».
Secondo il ministero russo, i siti colpiti sarebbero coinvolti nella produzione, nello stoccaggio e nel trasporto di armi missilistiche, droni, stazioni radar e sistemi di guerra elettronica. Le dichiarazioni sono state diffuse attraverso il canale Telegram dell'autorità.
La reazione ucraina non si è fatta attendere. Mosca ha affermato che durante la notte le proprie difese aeree hanno intercettato 274 droni ucraini su 17 regioni russe, inclusa quella di Mosca, oltre che sulla Crimea occupata, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov.
In seguito al contrattacco, le autorità russe hanno introdotto chiusure temporanee al traffico in otto aeroporti. Secondo quanto riportato dall'agenzia Tass, restrizioni alle partenze e agli arrivi hanno interessato gli scali di Bugulma, Kazakh, Nizhnekamsk (Begishevo), Nizhny Novgorod (Chkalov), Orenburg, Samara (Kurumoch), Saratov (Gagarin) e Cheboksary.