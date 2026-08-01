Attacco su Kiev, almeno nove morti e 23 feriti

Secondo il ministero russo, i siti colpiti sarebbero coinvolti nella produzione, nello stoccaggio e nel trasporto di armi missilistiche, droni, stazioni radar e sistemi di guerra elettronica. Le dichiarazioni sono state diffuse attraverso il canale Telegram dell'autorità.

La reazione ucraina non si è fatta attendere. Mosca ha affermato che durante la notte le proprie difese aeree hanno intercettato 274 droni ucraini su 17 regioni russe, inclusa quella di Mosca, oltre che sulla Crimea occupata, sul Mar Nero e sul Mar d'Azov.