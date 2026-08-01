Ceuta si svuota: quasi tutti i 50mila migranti sono tornati in Marocco

Secondo fonti di polizia riferite dai media, all'esterno del Ceti si trovano oltre 500 persone in attesa di essere accolte, mentre l'accesso è stato consentito soltanto a donne e bambini per ragioni umanitarie.

Fonti del ministero dell'Interno riferiscono all'ANSA che la notte nella città autonoma è trascorsa in tranquillità. Le entrate di migranti "sono state fermate totalmente e sono continuate le uscite verso il Marocco, senza incidenti significativi".