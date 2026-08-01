Terremoto ai Campi Flegrei, proseguono i controlli dei vigili del fuoco

NAPOLI - Proseguono le verifiche dei vigili del fuoco nell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata nella serata di ieri.Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con l'impiego di personale aggiuntivo, un'Unità di Comando Locale a Pozzuoli e diverse squadre incaricate di effettuare controlli su edifici e strutture. La Direzione regionale della Campania ha inoltre inviato ulteriori rinforzi dai comandi vicini.