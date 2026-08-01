Terremoto ai Campi Flegrei, proseguono i controlli dei vigili del fuoco
Dopo la scossa di magnitudo 4.7 alcune famiglie sono state allontanate dalle proprie abitazioni.
NAPOLI - Proseguono le verifiche dei vigili del fuoco nell'area dei Campi Flegrei dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 registrata nella serata di ieri.Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con l'impiego di personale aggiuntivo, un'Unità di Comando Locale a Pozzuoli e diverse squadre incaricate di effettuare controlli su edifici e strutture. La Direzione regionale della Campania ha inoltre inviato ulteriori rinforzi dai comandi vicini.
Al termine delle prime verifiche è stato disposto, in via precauzionale, l'allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni.
A Pozzuoli, in via Fasano, i vigili del fuoco hanno inoltre evacuato un anziano bisognoso di cure. L'uomo è stato portato in strada con un'autoscala e affidato al personale sanitario, che lo ha trasportato in ospedale.