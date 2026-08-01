A Ceuta gli abitanti erigono barricate
Gli abitanti di Ceuta si sono organizzati in ogni quartiere e hanno eretto delle recinzioni per impedire l'ingresso ai migranti. Lo scrive il quotidiano di Madrid Abc, secondo cui i residenti sono scesi in piazza per «proteggere i quartieri dall'insicurezza».
In quasi ogni quartiere, per il reportage di Abc, si ripete la stessa scena: i residenti di Ceuta aspettano all'ingresso del loro quartiere, permettendo il passaggio solo ai residenti e alle autorità. «È per proteggere le nostre madri e le nostre sorelle», dice con orgoglio un ragazzino che sembra avere dieci anni mentre stringe una catena accanto ad un altro, con in mano una mazza di legno, ancora più piccolo.
«Ci mancano di rispetto, rubano, sono persino entrati nel mio appartamento per vedere se potevano prendere dei vestiti», dice un residente a un'altra barricata. Ma ci tengono a sottolineare che «a Ceuta convivono diverse culture», con le quali convivono pacificamente. «Non siamo razzisti», dichiarano, irritati, perché affermano che diverse ONG li hanno accusati di esserlo.