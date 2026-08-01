Media: morto l’alpinista dei record Nims Dai sul Broad Peak
Il nepalese Nirmal Purja sarebbe rimasto vittima di una valanga in Pakistan insieme ad altri membri della spedizione
ISLAMABAD - Il noto alpinista nepalese Nirmal Purja, conosciuto come “Nims Dai”, sarebbe morto in seguito a una valanga sul Broad Peak, in Pakistan. Lo riferiscono media internazionali come Bbc e Afp, citando la sua società di alpinismo “Elite Expeditions”.
Secondo le stesse fonti, la valanga avrebbe coinvolto una spedizione di dieci persone, causando anche altre vittime. Purja risultava disperso da ieri insieme ad altri scalatori, dopo l’incidente avvenuto giovedì.
Nims Dai era noto a livello mondiale per le sue imprese estreme: sette anni fa aveva scalato le 14 cime più alte del pianeta in appena sei mesi, stabilendo un record che gli aveva dato grande visibilità nella comunità alpinistica internazionale.
Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’accaduto né sul numero preciso delle vittime.