Caos migranti a Ceuta, l’Europa accusa la Spagna. Madrid: «Pregiudizi e false notizie»

Tra le 50'000 e le 60'000 persone sarebbero riuscite in breve tempo a raggiungere Ceuta dal Marocco. Le forze di intervento continuano a perlustrare il mare. Secondo il governo spagnolo, nel frattempo, quasi tutti i migranti sono rientrati in Marocco. Di fronte alle scarse prospettive di proseguire il viaggio e alla mancanza di alloggio e assistenza, molti sarebbero rimasti delusi e avrebbero deciso volontariamente di tornare indietro, riferisce «El País».