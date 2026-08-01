Festa Nazionale, è record di caldo in Ticino
A Lugano e Locarno infranti i primati di temperatura massima
A Lugano e Locarno infranti i primati di temperatura massima
LOCARNO - Festa Nazionale nella morsa del caldo record in Svizzera. Oggi, a Lugano e Locarno, sono stati infranti i primati giornalieri di temperatura massima.
A Locarno il termometro ha raggiunto i 34,5 gradi, secondo i dati dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), superando il precedente record di 33,7 gradi, registrato nel 2018. A Lugano sono stati toccati i 34,0 gradi, oltre il primato di 33,3 gradi stabilito nel 2020.
Anche nei Grigioni, a Samedan la temperatura è salita fino a 26,2 gradi, superando il precedente valore di 25,9 gradi.
Diversi record negli ultimi giorni
Nel corso della settimana sono già state registrate temperature eccezionali in diverse regioni della Svizzera. Giovedì pomeriggio, a Basilea/Binningen, il termometro ha raggiunto i 39,7 gradi, eguagliando il record assoluto di temperatura a nord delle Alpi. Lo stesso valore era stato registrato il 7 luglio 2015 a Ginevra.
A Engelberg, nel canton Obvaldo, mercoledì sono stati raggiunti i 30,4 gradi a 1'037 metri di altitudine: oltre tre gradi in più rispetto al precedente record per il 29 luglio, che risaliva al 1979 e si attestava a 26,7 gradi.
Nello stesso giorno, anche a Payerne, nel canton Vaud, è stato stabilito un nuovo record giornaliero. La colonnina di mercurio è salita fino a 36,8 gradi, superando il precedente primato di 32 gradi, anch'esso risalente al 1979.
Secondo il servizio meteorologico privato Meteonews, il mese di luglio ha fatto registrare un'anomalia positiva della temperatura media di 3,5 gradi. Si tratta, secondo il servizio, del luglio più caldo dall'inizio delle misurazioni.
Anche sul fronte delle precipitazioni il bilancio è particolarmente secco: rispetto alla media del periodo 1991-2020, in tutta la Svizzera è caduta meno della metà delle precipitazioni attese. Luglio è così diventato il quinto mese consecutivo con precipitazioni inferiori alla norma.