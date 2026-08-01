Festa Nazionale, è record di caldo in Ticino

A Locarno il termometro ha raggiunto i 34,5 gradi, secondo i dati dell'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera), superando il precedente record di 33,7 gradi, registrato nel 2018. A Lugano sono stati toccati i 34,0 gradi, oltre il primato di 33,3 gradi stabilito nel 2020.