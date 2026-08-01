«La gentilezza non è una debolezza»

Un principio che, secondo la presidente del Governo, vale per lo scoutismo così come per l'intera società. «Ciascuno porta qualcosa di sé, ma è attraverso la collaborazione con gli altri che quel contributo può diventare più grande». E il Primo Agosto, ha aggiunto, «ci ricorda che la Svizzera non è soltanto un'eredità che abbiamo ricevuto, un territorio che abitiamo o delle istituzioni che ci rappresentano». È anche «il modo in cui scegliamo di stare insieme».

Da qui il richiamo alla responsabilità individuale e collettiva. «Una realtà cresce quando persone diverse imparano a collaborare e a riconoscere nelle differenze una ricchezza». Un messaggio particolarmente importante in una società composta da persone con «storie, origini, tradizioni, lingue e culture sempre più diverse».