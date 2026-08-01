«Basta sciacallaggio, serve coraggio»
Il PLR festeggia il Primo Agosto: «Giornata all'insegna della libertà»
AIROLO - Circa 200 liberali radicali si sono riuniti ad Airolo Pesciüm per celebrare il Primo Agosto, in una giornata all’insegna «di libertà, sicurezza e coraggio». Tra brunch e attività ricreative, l’appuntamento organizzato dal PLR ha offerto anche l’occasione per riflettere sul significato della Festa nazionale, attraverso gli interventi del presidente cantonale Alessandro Speziali e del consigliere di Stato Christian Vitta.
Nel suo discorso, Speziali ha posto l’accento sui tre concetti cardine scelti dal partito per questa ricorrenza. «Il Primo agosto non è soltanto una ricorrenza. Non è una bandiera appesa a un balcone, un falò acceso o un discorso pronunciato mentre si aspetta la griglia. È il momento nel quale ci domandiamo che cosa significhi davvero essere svizzeri. E poi incarnare la risposta per gli altri 12 mesi», ha affermato. Secondo il presidente, essere svizzeri significa «innanzitutto essere liberi», ma anche «essere sicuri» ed «essere coraggiosi».
Speziali ha quindi definito i tre valori: «Liberi di scegliere la nostra strada, di costruire il nostro futuro, di esprimere le nostre idee. Liberi di intraprendere, di lavorare, di creare una famiglia, di dissentire e anche di sbagliare». Sul tema della sicurezza ha aggiunto: «Sicuri nelle nostre case e nelle nostre strade. Sicuri che le istituzioni funzionino, che la legge valga per tutti e che chi esercita un potere pubblico lo faccia con correttezza, misura e rispetto».
Il presidente cantonale ha poi richiamato il tema della fiducia nella politica: «La fiducia nella politica si trova oggi a uno dei suoi livelli più bassi. Sarebbe però troppo facile limitarsi a indicare le colpe degli altri. La fiducia non si ricostruisce con l’indignazione permanente e nemmeno con lo sciacallaggio. Si ricostruisce con la serietà. Con la trasparenza. Con il coraggio di prendere posizione, anche quando è scomodo. E con la capacità di applicare a noi stessi gli stessi principi che invochiamo per gli altri».
Infine, il richiamo al coraggio: «Il coraggio non è pubblicare la frase più aggressiva sui social. Non è cavalcare ogni rabbia perché porta qualche consenso. Il coraggio è assumersi una responsabilità quando sarebbe più comodo voltarsi dall’altra parte. È difendere le istituzioni senza diventare servili verso chi le rappresenta. È scegliere la sostanza anziché la convenienza».
Nel suo intervento, Christian Vitta ha offerto una riflessione più ampia sul ruolo del Ticino nel contesto nazionale, sottolineandone la funzione di ponte tra realtà diverse. «La nostra posizione ci permette di essere una terra di collegamento, un ponte tra Nord e Sud, tra culture e realtà economiche diverse», ha dichiarato, evidenziando anche «la capacità innovativa delle nostre imprese, la presenza di centri di ricerca di importanza internazionale, il dinamismo e la qualità del lavoro delle nostre persone».
Vitta ha ribadito l’importanza di mantenere rapporti solidi con le istituzioni federali, anche nei momenti di confronto su temi delicati come la perequazione finanziaria intercantonale: «La solidarietà tra Cantoni è uno dei pilastri del nostro federalismo e rappresenta un valore che il Ticino ha sempre condiviso».
In chiusura, il consigliere di Stato ha lanciato uno sguardo al futuro: «È con questo spirito che dobbiamo continuare a guardare al futuro. In questo modo potremo contribuire alla costruzione della Svizzera di domani. Essere una Willensnation significa non solo appartenere a una comunità, ma partecipare attivamente alla sua costruzione».