«Basta sciacallaggio, serve coraggio»

Speziali ha quindi definito i tre valori: «Liberi di scegliere la nostra strada, di costruire il nostro futuro, di esprimere le nostre idee. Liberi di intraprendere, di lavorare, di creare una famiglia, di dissentire e anche di sbagliare». Sul tema della sicurezza ha aggiunto: «Sicuri nelle nostre case e nelle nostre strade. Sicuri che le istituzioni funzionino, che la legge valga per tutti e che chi esercita un potere pubblico lo faccia con correttezza, misura e rispetto».

Il presidente cantonale ha poi richiamato il tema della fiducia nella politica: «La fiducia nella politica si trova oggi a uno dei suoi livelli più bassi. Sarebbe però troppo facile limitarsi a indicare le colpe degli altri. La fiducia non si ricostruisce con l’indignazione permanente e nemmeno con lo sciacallaggio. Si ricostruisce con la serietà. Con la trasparenza. Con il coraggio di prendere posizione, anche quando è scomodo. E con la capacità di applicare a noi stessi gli stessi principi che invochiamo per gli altri».